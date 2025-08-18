AMENZI record pe litoral! ANPC a sancționat nereguli care se ridică la milioane de lei

Controalele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pe litoralul românesc s-au încheiat cu sancțiuni de aproape 7 milioane de lei. Între 30 iunie și 16 august, inspectorii au descoperit numeroase deficiențe legate de igienă, siguranța alimentelor și informarea corectă a turiștilor.

În cadrul celor 1338 de acțiuni de control, au fost aplicate 1143 de amenzi contravenționale și 628 de avertismente, fiind dispusă suspendarea temporară a activității pentru 180 de operatori economici.

De asemenea, inspectorii au decis oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de peste 432.000 de lei și oprirea temporară a altor produse de circa 150.000 de lei.

„Rezultatele Comandamentului Litoral 2025 confirmă faptul că ANPC rămâne un partener activ și ferm în apărarea drepturilor cetățenilor. Scopul nostru este ca turiștii să beneficieze de servicii la standardele pe care le merită,” a transmis Sebastian Hotca, președintele interimar al ANPC.

Printre cele mai grave abateri constatate se numără:

prestarea serviciilor în spații neautorizate

comercializarea de produse expirate sau fără elemente de identificare

depozitarea improprie a alimentelor

lipsa informării privind tarifele, facilitățile și alergenii

deficiențe majore de igienă în hoteluri, piscine și zone de agrement

ANPC a precizat că va continua să monitorizeze atent litoralul și să sancționeze ferm orice practici care pot pune în pericol sănătatea sau siguranța turiștilor.

Sursa foto: Profimedia

