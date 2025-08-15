Firmele care aduc muncitori din Asia vor proceduri 100% ONLINE

Muncitorii străini din România rămân dependenți de birocrația hibridă a autorităților, care prelungește timpii de așteptare și întârzie integrarea pe piața muncii, atrage atenția Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFM). Organizația solicită implementarea unor proceduri exclusiv online pentru schimbarea angajatorului și a funcției, considerând măsura vitală pentru protecția lucrătorilor și eficiența angajatorilor.

„Este nevoie ca schimbarea de angajator să se poată face integral online, fără depunerea dosarului la ghişeu. În afară de oferta de angajare, cazierul străinului este emis de autorităţile române şi, odată încărcat pe portal, poate fi verificat direct de către Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). În plus, documentele de la şomaj sunt deja emise în format electronic în majoritatea judeţelor, ceea ce înseamnă că nu ar mai trebui depuse în original”, a declarat vicepreşedintele PIFM, Elena Panţiru, într-un comunicat al organizaţiei patronale.

În prezent, dosarele se încarcă online, dar trebuie depuse și la ghișeu, iar avizele sunt transmise tot digital. Această procedură, spune patronatul, consumă resurse și blochează activitatea, în condițiile în care obținerea unui nou aviz poate dura până la 6 luni, generând pierderi de circa 9.000 lei/persoană pentru stat. La un volum anual de 10.000 de cazuri, pierderea totală se ridică la aproximativ 90 milioane lei (18 milioane euro).

„Această măsură ar eficientiza procesul, ar reduce aglomerările şi ar preveni întârzierile majore care afectează statul şi muncitorii. În prezent, durata obţinerii unui nou aviz de muncă în cazul schimbării angajatorului sau funcţiei poate ajunge până la 6 luni, generând pierderi estimate de 9.000 RON/persoană pentru stat. Simplificarea procedurii ar putea aduce la buget un plus de până la 90 milioane RON (aproximativ 18 milioane de euro) la un volum de 10.000 de cazuri anual”, susţin reprezentanţii patronatului.

PIFM propune ca Inspectoratul General pentru Imigări să creeze secțiuni dedicate pe portalul online, însoțite de programări cu timpi reduși, pentru a accelera procesarea. În prima jumătate a anului 2024, în România erau peste 150.000 de muncitori străini cu drept de muncă, majoritatea din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Filipine și India, activând în special în construcții, HoReCa și transporturi.

„Ne dorim ca la schimbarea de angajator sau de funcţie să eliminăm complet depunerea fizică. Străinii sunt deja în România, sunt angajaţi şi verificaţi. Eliminarea acestui pas ar salva timp, oameni şi energie atât pentru noi, cât şi pentru IGI. Resursele necesare pentru a opera aceste modificări online s-ar rezuma probabil la 2-3 persoane dedicate, dar impactul ar fi extrem de benefic pentru toţi”, a adăugat Elena Panţiru.

