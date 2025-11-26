Scandal la 3 dimineața pe străzile Capitalei. Poliția, chemată după ce o femeie a acuzat că Marian Vanghelie ar fi urmărit-o și ar fi amenințat-o

O femeie de 33 de ani a oprit poliția, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:10, pe Strada Nicolae G. Caramfil din București și a reclamat că este urmărită prin mai multe zone din Capitală și din județul Ilfov de un autoturism. Pasager în acea mașină era Marian Vanghelie.

Conform informațiilor, femeia identificată ulterior ca A. G. C., a declarat că, după un traseu întins prin mai multe cartiere din București și până în Voluntari, pasagerul vehiculului, un bărbat de 57 de ani, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu acte de violență când a ajuns pe o stradă din Ilfov.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipaj a venit și Marian Vanghelie, care a susținut că situația s-a petrecut exact invers și că el ar fi fost urmărit de femeie. Tot el a afirmat că nu a purtat nicio discuție cu aceasta.

Ambele persoane au refuzat ordinul de protecție

Atât femeia, cât și Vanghelie au refuzat completarea cererii și și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal.

