Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”

Ruxandra Radulescu
28 oct. 2025, 21:06, Actualitate
Jurnalista de la postul Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a anunțat, oficial, că își depune candidatura pentru Primăria Capitalei și a menționat, totodată, că este ultima săptămână când prezintă emisiunea „Tu decizi”, până la alegeri. 

Anca Alexandrescu l-a ironizat subtil și pe candidatul USR, Cătălin Drulă, care și-a făcut campanie lăudându-se că, în timpul liber, face pizza și bea bere.

„Am luat decizia să-mi depun candidatura la Primăria București și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Este ultima săptămână când fac această emisiunea până când se vor desfășura alegerile. Fac acest lucru pentru că n-am de gând să trișez așa cum au făcut partidele din ultimii 35 de ani. N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit. Nu mă voi schimonosi în fel și chip doar ca să obțin voturi”, a transmis Anca Alexandrescu.

