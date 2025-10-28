Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”

Jurnalista de la postul Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a anunțat, oficial, că își depune candidatura pentru Primăria Capitalei și a menționat, totodată, că este ultima săptămână când prezintă emisiunea „Tu decizi”, până la alegeri.

Anca Alexandrescu l-a ironizat subtil și pe candidatul USR, Cătălin Drulă, care și-a făcut campanie lăudându-se că, în timpul liber, face pizza și bea bere.