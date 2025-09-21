Anca Alexandrescu l-a dat pe Caramitru jr. pe mâna POLIȚIEI. Care sunt acuzațiile jurnalistei

Anca Alexandrescu l-a reclamat pe Caramitru jr. la Poliție. Jurnalista îl acuză pe activist de amenințări fără echivoc la adresa sa. Anca susține că Andrei că ar fi trecut-o pe listele negre ale mercenarilor Gettica, grupare militară care activează în Ucraina. Gettica și veteranii Azov ar avea în vizor, la propriu, conservele pro-ruse din România și nu numai…

Anca Alexandrescu a postat răpsunsul Poliției la reclamația sa în care îl acuză pe Andrei Caramitru că este un extremist care promovează liste negre ale mercenarilor Gettica și cere pedepsirea celor nominalizați, liste pe care apare și numele său.

Cu doar câteva zile în urmăAndrei Caramitru a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că a aflat din mass-media online că Poliția i-ar fi făcut dosar penal pentru instigare la violență, în urma unei sesizări din oficiu. Acesta a precizat că a discutat deja cu avocatul său și este pregătit să dea autoritățile în judecată pentru abuz în serviciu.

Andrei Caramitru a precizat cu privire la faptul că pe numele său există un dosar penal „in rem”, pe motiv de instigare la violență pe Legea 369, că este pregătit să contracareze acuzațiile care i se aduc și că a discutat cu avocatul său.

Anca Alexandrescu dezvăluie și una din postările lui Caramitru jr pe care le consideră relevante în cazul său.

