„Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc” își începe campania electorală pentru Primăria Capitalei candidata independentă Anca Alexandrescu. Jurnalista și-a lansat și clipul electoral.

După ce ani la rând a luat la întrebări politicienii, a venit vremea ca aceasta să dovedească faptul că va fi un bun primar pentru București.

Jurnalista Anca Alexandrescu și-a lansat clipul electoral.

Pe acesta se află câteva dintre momentele importante ale vieții de jurnalist, dar și de simplu cetățean care se bucură, se întristează, sau ia la întrebări, în aeroporturi, persoane publice despre activitatea profesională.

Astăzi, a fost făcut anunțul că Anca Alexandrescu este susținută oficial de George Simion și AUR, în cursa pentru București. Vedeta tv mai este susținută și de PNȚCD.

