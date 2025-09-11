Andrei Caramitru a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că a aflat din mass-media online că Poliția i-ar fi făcut dosar penal pentru instigare la violență, în urma unei sesizări din oficiu. Acesta a precizat că a discutat deja cu avocatul său și este pregătit să dea autoritățile în judecată pentru abuz în serviciu.

Andrei Caramitru a precizat cu privire la faptul că pe numele său există un dosar penal „in rem”, pe motiv de instigare la violență pe Legea 369, că este pregătit să contracareze acuzațiile care i se aduc și că a discutat cu avocatul său.

Andrei Caramitru a argumentat că afirmațiile la care se face referință au fost scoase din context, având în vedere că detractorii săi nu au arătat postarea inițială, ci doar comentariile sale.

„Eu nu am nici o informație decât ce a apărut în mass-media. Am văzut ce a postat doamna Ingrid Mocanu, însă nu are nicio legătură cu ceea ce am scris. Nu ai cum să inventezi ceva ce nu există, ei pot încerca, dar mai mult se fac de râs. Cred că este intoxicare. Am vorbit cu avocatul. Dacă s-a sesizat cineva fără să existe o plângere, probabil o să fac și eu o plângere penală mai departe. Este bătaie de joc. Nu știu exact care sunt comentariile”, a declarat Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru: „Devine ridicol. Nu suntem în Coreea de Nord”

Acesta a menționat că va face plângere penală împotriva autorităților, dacă într-adevăr este vorba de o sesizare din oficiu. De asemenea, Andrei Caramitru consideră că acuzațiile care i se aduc sunt doar o manevră de „intimidare”.

„Înțeleg că ar fi făcut plângere pentru ca am spus să se meargă “all in”. Această expresie „all in” este din Poker. Sau că aș fi spus „acum ori niciodată”, asta e din imnul României. Este absurd complet. Nu înțeleg împotriva cui să fi făcut eu vreo instigare: să mergi peste cine, ca să faci ce. Dacă cineva s-a sesizat din interiorul autorităților „in rem” pe așa ceva, va avea dosar penal pe abuz în funcție, de la mine. Este prea mult, devine ridicol. Nu suntem în Coreea de Nord. Este doar o formă de intimidare, pentru a amplifica printre anumiți cetățeni ura față de anumite personaje. Automat, se creează un stres în societate”, a afirmat acesta.

„Cineva a încercat ceva”

De asemenea, Andrei Caramitru nu exclude ca anumite persoane să fi făcut, de fapt, sesizarea împotriva sa.