Comisia care anchetează întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR a cerut imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea. Gândul prezintă documentul

Cosmina Cerva, preşedintele Comisiei care anchetează întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR, a cerut oficial Camerei Deputaţilor, care are în administrare şi partea clădirii Senatului, să-i fie puse la dispoziţie imaginile de pe camerele de supraveghere ale incintei.

Prima zi de şcoală pentru elevi amână ancheta întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu.

Pe 7 septembrie, deputaţii şi senatorii şi-au alocat, prin vot, şi prima pauză pentru a participa la activităţile de deschidere a noului an şcolar, în teritoriu.

Cu acest prilej, au fost amânate şi lucrările programate pentru această zi, în plenul celor două Camere.

Prin urmare, şi Comisia de anchetă din cadrul Comisiei de Constituționalitate, care vizează clarificarea întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, înainte de votul Legii ANI, a fost amânată.

Preşedintele Comisiei, Cosmina Cerva, a cerut oficial Camerei Deputaţilor, care are în administrare şi partea clădirii Senatului, să-i fie puse la dispoziţie imaginile de pe camerele de supraveghere ale incintei.

Aceasta a fost reprogramată pentru ziua de marți, 8 septembrie. Decizia a fost votată azi în Biroul Politic al Senatului şi al Camerei Deputaţilor.

Cererea Comisiei a fost aprobată miercuri în Biroul Permanent al Senatului.