Ancheta jafului Tezaurului Dacic avansează. Procurorii olandezi cer pedepse de până la 5 ani și jumătate. Reacția mamei celui mai tânăr suspect

Procurorii au solicitat pedepse maxime pentru autorii jafului Tezaurului de la Coțofenești. Doi dintre cei trei suspecți au antecedente penale semnificative. Cel mai tânăr, în vârstă de doar 21 de ani, și-a surprins mama prin activitățile sale recente, în ciuda faptului că este pasionat de pictură. În acest caz, Parchetul a cerut pedepse cu închisoarea de până la 5 ani și 6 luni pentru cei trei suspecți implicați în furtul de artă de la Muzeul Drents, potrivit nos.nl., reatează Mediafax.

Cea mai severă pedeapsă a fost solicitată pentru Bernhard Z., care a refuzat să încheie un acord cu Parchetul, susținând că nu a participat direct la furt.

Pentru ceilalți doi suspecți, procurorii au cerut pedepse mai reduse, de puțin peste 3 ani și jumătate de închisoare, în baza unei înțelegeri anterioare ce prevedea diminuarea sancțiunii în schimbul recuperării bunurilor furate. La proces au fost prezenți și membri ai familiilor acestora.

Jan B., cel mai tânăr dintre cei implicați în jaful de la Muzeul Drents din ianuarie anul trecut, se află acum în fața instanței. Sala Tribunalului din Assen a fost arhiplină, iar printre cei prezenți s-au numărat și rudele celor trei suspecți în cazul furtului Tezaurului Dacic de la Coțofenești, considerat „jaful de artă al secolului”.

Printre acestea s-a aflat și mama lui Jan B., vizibil afectată. Conform publicației NH, tânărul îi cunoștea pe ceilalți suspecți prin pasiunea sa pentru pictură.

Jan B. a fost ultimul dintre cei trei care a fost arestat, după ce agenți sub acoperire au ajuns la el prin intermediul fratelui său mai mic.

El le-ar fi spus agenților sub acoperire că Douglas Chesley W. era creierul din spatele jafului. Astăzi, B. spune că, de fapt, i-a mințit pe agenți în legătură cu multe lucruri. „Am avut de-a face cu infractori. Am fost chiar amenințat”, a spus acesta.

Acum, B. spune că, de fapt, nu W. a fost creierul și dă vina pe presiunea „inacceptabilă” la care a fost supus și care „l-a făcut să spună lucruri care nu sunt adevărate”.

Agenții sub acoperire au ajuns la B. prin intermediul fratelui acestuia, mai mic decât el, prezent și el la proces. Fratele lui B. a fost contactat de agenți sub acoperire într-un supermarket, la începutul lui martie 2025. El a primit 500 de euro și un telefon, cu rugămintea de a i-l da fratelui său pentru a lua legătura. B. a sunat în aceeași zi. Agenții sub acoperire i-au spus că vor să cumpere obiectele pentru 400.000 de euro.

Acesta ar fi răspuns: „Am făcut-o în echipă, trebuie să discutăm despre asta, dar ceilalți sunt supuși unor restricții, așa că va fi dificil.”

Pe 5 martie are loc o confruntare între agenți și B, potrivit aceleiași publicații.

B. este încolțit și se urcă într-o mașină cu număr de înmatriculare străin. „Întrebarea este dacă a intrat în mașină voluntar sau involuntar”, a spus judecătorul la proces.

Mama lui Jan B. , șocată de acțiunile fiului ei

Însă, pe tot parcursul procesului, tânărul B. nu a răspuns la întrebările judecătorului, care a observat că „în dosar se exercită o presiune considerabilă asupra dumneavoastră”.

B. a mers la cină cu agenții sub acoperire. Au vorbit despre bani și a considerat că oferta de 400.000 de euro este prea mică. În cele din urmă, B. a fost arestat pe 24 aprilie 2025. Mama și fratele mai mic al lui B. sunt consternați.

„Nici noi nu știm cum a ajuns Jan în asta. Comparativ cu ceilalți suspecți, el este tot un guppy. De asemenea, e singurul fără cazier judiciar”.

