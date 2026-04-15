Ancheta jafului Tezaurului Dacic avansează. Procurorii olandezi cer pedepse de până la 5 ani și jumătate. Reacția mamei celui mai tânăr suspect

Ancheta jafului Tezaurului Dacic avansează. Procurorii olandezi cer pedepse de până la 5 ani și jumătate. Reacția mamei celui mai tânăr suspect

Procurorii au solicitat pedepse maxime pentru autorii jafului Tezaurului de la Coțofenești. Doi dintre cei trei suspecți au antecedente penale semnificative. Cel mai tânăr, în vârstă de doar 21 de ani, și-a surprins mama prin activitățile sale recente, în ciuda faptului că este pasionat de pictură. În acest caz, Parchetul a cerut pedepse cu închisoarea de până la 5 ani și 6 luni pentru cei trei suspecți implicați în furtul de artă de la Muzeul Drents, potrivit nos.nl., reatează Mediafax. 

Cea mai severă pedeapsă a fost solicitată pentru Bernhard Z., care a refuzat să încheie un acord cu Parchetul, susținând că nu a participat direct la furt.

Pentru ceilalți doi suspecți, procurorii au cerut pedepse mai reduse, de puțin peste 3 ani și jumătate de închisoare, în baza unei înțelegeri anterioare ce prevedea diminuarea sancțiunii în schimbul recuperării bunurilor furate. La proces au fost prezenți și membri ai familiilor acestora.

Parchetul olandez cere pedepse de 5,5 ani de închisoare pentru autorii jafului

Jan B., cel mai tânăr dintre cei implicați în jaful de la Muzeul Drents din ianuarie anul trecut, se află acum în fața instanței. Sala Tribunalului din Assen a fost arhiplină, iar printre cei prezenți s-au numărat și rudele celor trei suspecți în cazul furtului Tezaurului Dacic de la Coțofenești, considerat „jaful de artă al secolului”.

Printre acestea s-a aflat și mama lui Jan B., vizibil afectată. Conform publicației NH, tânărul îi cunoștea pe ceilalți suspecți prin pasiunea sa pentru pictură.

Jan B. a fost ultimul dintre cei trei care a fost arestat, după ce agenți sub acoperire au ajuns la el prin intermediul fratelui său mai mic.

El le-ar fi spus agenților sub acoperire că Douglas Chesley W. era creierul din spatele jafului. Astăzi, B. spune că, de fapt, i-a mințit pe agenți în legătură cu multe lucruri. „Am avut de-a face cu infractori. Am fost chiar amenințat”, a spus acesta.

Presiunea l-a făcut să spună „lucruri care nu sunt adevărate”

Acum, B. spune că, de fapt, nu W. a fost creierul și dă vina pe presiunea „inacceptabilă” la care a fost supus și care „l-a făcut să spună lucruri care nu sunt adevărate”.

Agenții sub acoperire au ajuns la B. prin intermediul fratelui acestuia, mai mic decât el, prezent și el la proces. Fratele lui B. a fost contactat de agenți sub acoperire într-un supermarket, la începutul lui martie 2025. El a primit 500 de euro și un telefon, cu rugămintea de a i-l da fratelui său pentru a lua legătura. B. a sunat în aceeași zi. Agenții sub acoperire i-au spus că vor să cumpere obiectele pentru 400.000 de euro.

„Am făcut-o în echipă, trebuie să discutăm despre asta”

Acesta ar fi răspuns: „Am făcut-o în echipă, trebuie să discutăm despre asta, dar ceilalți sunt supuși unor restricții, așa că va fi dificil.”

Pe 5 martie are loc o confruntare între agenți și B, potrivit aceleiași publicații.

B. este încolțit și se urcă într-o mașină cu număr de înmatriculare străin. „Întrebarea este dacă a intrat în mașină voluntar sau involuntar”, a spus judecătorul la proces.

Mama lui Jan B. , șocată de acțiunile fiului ei

Însă, pe tot parcursul procesului, tânărul B. nu a răspuns la întrebările judecătorului, care a observat că „în dosar se exercită o presiune considerabilă asupra dumneavoastră”.

B. a mers la cină cu agenții sub acoperire. Au vorbit despre bani și a considerat că oferta de 400.000 de euro este prea mică. În cele din urmă, B. a fost arestat pe 24 aprilie 2025. Mama și fratele mai mic al lui B. sunt consternați.

„Nici noi nu știm cum a ajuns Jan în asta. Comparativ cu ceilalți suspecți, el este tot un guppy. De asemenea, e singurul fără cazier judiciar”.

Primele imagini cu coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate. Directorul muzeului Drents: „Coiful de la Coțofenești a fost deteriorat”

În ce stare se află tezaurul recuperat. Cum s-a deteriorat coiful de la Coțofenești în urma furtului

EDUCAȚIE Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
10:58
Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
FLASH NEWS Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
10:49
Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
SCANDAL Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
10:35
Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
SPORT Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele” să antrenze România
10:20
Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele” să antrenze România
NEWS ALERT Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
09:39
Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
EXTERNE Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere
09:37
Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este entropia?
CONTROVERSĂ Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
11:06
Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
EVENIMENT Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
10:50
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
Gândul de Vreme În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
REACȚIE Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
10:33
Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
FILM „Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
10:26
„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026

