Este anchetă la o grădiniță din Craiova, după ce o educatoare, în vârstă de 27 de ani, i-ar fi pus pe copii să se bată între ei. Agresiunile fizice între copiii mai mari și cei mai mici ar fi fost o „formă de pedeapsă”. Faptele cercetate s-ar fi desfășurat pe parcursul unui an.

Ancheta a pornit odată ce mai mulți părinți au sesizat o schimbare în comportamentul celor mici. Datele indică faptul că cei mici ar fi fost puși să recurgă la agresiuni fizice între ei ca „formă de pedeapsă”. O fetiță care este parte a grupei de la grădinița privată din Craiova i-a spus mamei sale, acasă, să o bată, deoarece „așa se întâmplă la grădiniță”, scrie MEDIAFAX.

O fetiță i-a spus mamei sale să o bată, pentru că „așa se întâmplă la grădiniță"

Alți părinți au mărturisit că educatoarea i-ar fi pus pe copiii mai mari să îi bată pe cei mai mici. Aceste fapte ar fi avut loc în decursul unui an (martie 2025 – martie 2026). Potrivit IPJ Dolj, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

„În cursul zilei de 9 aprilie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Din cercetări, a reieșit faptul că, în perioada martie 2025 – martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădinițe particulare, ar fi săvârșit acte specifice infracțiunii de purtare abuzivă față de unii copii”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. De altfel, părinții cer „măsuri urgente și transparență”. De menționat faptul că Mitropolia Olteniei, sub a cărei coordonare funcționează grădinița „Sf. Tatiana”, nu a transmis un punct de vedere oficial.

