ANDRA, pasionată de gătit. Vedeta a dezvăluit rețeta ei preferată pentru micul dejun

Andra Măruță, una dintre cele mai iubite artiste din România, a vorbit recent despre o pasiune mai puțin cunoscută din viața ei: gătitul. Deși are un program încărcat și își împarte timpul între concerte, familie și proiecte de televiziune, cântăreața a făcut loc și pentru o pasiune recentă – gătitul.

Astfel, într-un interviu acordat de curând, ea a dezvăluit una dintre rețetele sale preferate pentru micul dejun.

„Omleta cu de toate” pe care o pregătește Andra

Are și o denumire originală – „omletă cu de toate”, așa îi spune Andra. Spre deosebire de rețeta clasică, Andra adaugă câteva ingrediente care, insistă ea, fac preparatul mai savuros: slănină rumenită, brânză și pătrunjel.

„Eu râd mereu fiindcă am o variantă de omletă… Îmi place foarte mult să îmi tai un pic de slănină, o crestez, o pun la prăjit. Evident, bat ouăle, pun și un pic de brânzică, iar ca să nu mă simt vinovată pun și un pic pătrunjel. Gătitul mă relaxează. E momentul meu de liniște, când pot să mă deconectez de la tot și să mă bucur de lucruri simple”, a mărturisit artista.

Andra recunoaște că este o gurmandă, dar chiar și așa în ultimele luni a reușit să slăbească aproximativ 10 kilograme. Cum? A urmat un regim echilibrat și antrenamente constante de pilates. Acum, ea spune că schimbarea stilului de viață i-a adus mai multă energie și o stare de bine.

„M-am apucat de pilates. Fac pilates de ceva vreme, pentru că am și câteva kilograme jos. 9-10, cam acolo m-am învârtit, mi-aș dori să mai pot. Acum am stagnat un pic, dar e bine că am început de undeva. Cătălin m-a ajutat foarte mult, pentru că eu sunt un om foarte pofticios. Eu, dacă văd, trebuie neapărat să mănânc. Cătălin este cel care m-a ajutat și mi-a spus: «E păcat, ai dat atâtea kilograme, nu ceda!». Eu am nevoie de oameni de genul acesta în jurul meu, altfel nu reușesc. Cu pilatesul am luat-o așa ușor, am dat de o profesoară foarte tare, are răbdare cu mine, îmi explică, vede exact la ce nivel sunt. Cât despre alimentație, eu vin dintr-o familie în care s-a mâncat foarte mult, cu mulți catolici care nu țin neapărat post. Cumva, eu am început să văd lucrurile acestea când m-am mutat în București, să învăț anumite lucruri de genul acesta”, mai spus îndrăgita cântăreață.

Andra este una dintre cele mai mari vedete ale muzicii românești, având în spate o carieră întinsă pe mai bine de două decenii. Este căsătorită cu prezentatorul tv Cătălin Măruță și are doi copii, Eva și David.

Telespectatorii Pro TV o apreciază și pentru prestația din juriul emisiunii „Românii au talent”.

