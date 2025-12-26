Prima pagină » Actualitate » Andreea Esca, despre cum i-a afectat celebritatea ei pe copiii săi. ”Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje”

26 dec. 2025, 12:30
Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a spus cum i-a afectat celebritatea ei pe cei doi copii ai săi. ”Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje”, a afirmat aceasta.

Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI.

În plan personal, Andreea Esca este căsătorită de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris.

Vedeta a spus, pentru revista Viva, cum au fost afectați cei doi copii ai săi de faima ei.

”Desigur că i-a „amprentat” celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea”, a explicat Andreea Esca.

”I-am crescut cum i-aș fi crescut și dacă nu eram „vedetă”. Au fost în contact mereu cu tot felul de copii, din toate mediile, la cercuri școlare de la Palatul Copiilor, la înot la bazinul „Lia Manoliu”, la școală au mers la una publică a Statului Francez, doar că în România există o taxă și poate părea din acest motiv o școală privată (în alte țări este pur și simplu o școală publică, subvenționată de Statul Francez), au petrecut vacanțele și în Franța, și la Porumbacu de Sus, și la Susai, și în Sölden. Nu am exagerat cu nimic și în niciun sens. Le-am cultivat respectul față de oameni și muncă și i-am învățat valoarea banilor și a cuvântului dat”, a mai declarat vedeta.

