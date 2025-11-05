Andrei Caramitru intervine și-n alegerile din New York: „Ăștia chiar sunt proști, nu înțeleg nimic”

Analistul Andrei Caramitru a reacționat după ce Zohran Mamdani a obținut funcția de primar al orașului New York. Musulmanul a reușit să îl învingă pe Andrew Cuomo, candidat susținut de președintele SUA, Donald Trump.

Caramitru a explicat ce înseamnă această victorie a lui Zohran Mamdani

”Văd aici mulți care se bucură ca ăla de a câștigat primăria New York ar fi de bine. Ăștia chiar sunt prosti și nu înțeleg nimic. Așa ca le explic un pic situațiunea

Oricum câștiga un democrat acolo, și primii 2 candidați erau de la democrați. Nu e asta tema. Problema e ca Gugu ala reprezintă extrema absoluta a partidului democrat, extrema direct comunist-islamică. Și sunt și izolaționiști, finanțați și ei de ruși. Și Gugu și oamenii lui vor prelua puterea în interiorul partidului Democrat.

Ăștia sunt mult mult mai periculoși decât orice Trump sau maga. Și vor lua puterea în interiorul partidului democrat. Așa ca să înțelegeți ce susțin gugumanii ăștia :

– taxare la cer / naționalizare. Jos “bogații”

– ajutoare vouchere bani la toți ăia care nu muncesc. Case gratuite luate de la ăia cu bani date la “săraci”

– imigrație la cer, fără limite

– toată lumea trans și elgebete

– fără poliție. Poliția “oprimă” poporul. Să facă oricine orice pe stradă. Să dea în cap să fure nu e problemă ca sărmanii se simt oprimați

– trăiască Hamas și Sharia.

Așa ca nu știu ce să zic. E probabil minunat pentru voi va plac comuniști islamiști. Care să taxeze și să nationalize tot. Să devină tot vestul o combinație de Hamas cu Greta și trans eco – în colaps civilizațional.

Eu voi rămâne la centru dreapta și anti-comunist și anti-muscali to the end of it all”, a scris Andrei Caramitru.

Zohran Mamdani, atac la adresa lui Donald Trump

În primul său discurs, Zohran Mamdani s-a adresat mulțimii, vorbind despre o victorie a tuturor, de la șoferii de taxi la bucătării de linie.

„Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a lansat”, a spus Zohran Mamdani.

Tot el le-a mai spus susținătorilor săi că „deşi am votat separat, am ales împreună speranţa. Speranţa în faţa tiraniei, speranţa în faţa banilor şi a ideilor mărunte, speranţa în faţa disperării”.

