Donald Trump a suferit seara trecută trei înfrângeri importante pe plan intern, cea mai semnificativă fiind alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al orașului New York. Partidul Democrat a mai obținut alte două victorii în statele New Jersey și Virginia. Din discursul lui Zohran Mamdani nu a lipsit retorica ce i-a adus acuzațiile de comunist și s-a poziționat drept vocea clasei muncitoare și a celor marginalizați. În același timp, nu a omis ocazia să lanseze și atacuri la adresa lui Donald Trump.

Zohran Mamdani – Socialist sau comunist?

Orientarea politică a lui Mamdani nu a lipsit din discursul său de victorie, unde a ținut să menționeze antiteza dintre cei bogați și oamenii muncii.

„De mult timp, oamenii muncitori din New York au fost informați de către cei bogați și cei cu relații sus-puse că puterea nu aparține în mâinilor lor”, a declarat Zohran Mamdani în discursul său de victorie. „Clasa miliardarilor a încercat să-i convingă pe cei care câștigă 30 de dolari pe oră că dușmanii lor sunt cei care câștigă 20 de dolari pe oră. Ei vor ca oamenii să se lupte între ei, astfel încât să rămână distrași de la munca de refacere a unui sistem de mult timp defect”, a spus Mamdani.

Nu a omis să îl atace pe Donald Trump. Mamdani: „Donald Trump, știu că mă urmărești, am patru cuvinte pentru tine – Dă volumul mai tare!”

„Mulțumesc următoarei generații de newyorkezi care au refuzat să accepte că promisiunea unui viitor mai bun era o relicvă a trecutului. […] La urma urmei, dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este orașul care i-a dat naștere. Și dacă există vreo modalitate de a îngrozi un despot, aceasta este prin demontarea chiar a condițiilor care i-au permis să acumuleze putere”. „Vom pune capăt culturii corupției care le-a permis miliardarilor precum Trump să se sustragă impozitelor și să profite de reducerile fiscale. Vom fi alături de sindicate și vom extinde protecția muncii deoarece știm, la fel ca Donald Trump, că atunci când oamenii care muncesc au drepturi de neclintit, șefii care încearcă să-i extorcheze devin într-adevăr foarte mici”, a spus Mamdani.

Primarul imigrant al NY – Mamdani – mesaj către imigranți

În discursul de victorie, Mamdani nu a omis să îi menționeze pe imigranți, cărora le-a acordat un rol important în dezvoltarea orașului „care nu doarme niciodată”.

„Vorbesc despre proprietarii de bodegi yemeniți și bunicile mexicane, despre taximetriști senegalezi și asistente medicale uzbece, despre bucătari din Trinidad și Tobago și mătuși etiopiene. […] New York va rămâne un oraș al imigranților, un oraș construit de imigranți, susținut de imigranți și, începând din seara asta, condus de un imigrant. Așadar, ascultați-mă, domnule președinte Trump, când spun asta: Ca să ajungeți la oricare dintre noi, va trebui să treceți prin noi toți”, a declarat noul primar al New York-ului.

