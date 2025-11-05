Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“

Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“

05 nov. 2025, 11:07, Știri externe
Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“

Republicanii au pierdut alegerile pentru că „Trump nu a fost pe buletinele de vot“, a transmis președintele american, pe pagina sa de Truth Social, la scurt timp după ce Zohran Mamdani a fost ales Primar al New Yorkului.

„TRUMP NU A FOST PE BULETINELE DE VOT ȘI BLOCAJUL GUVERNAMENTAL, ACESTEA AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE ÎN ACEASTĂ SEARĂ“, potrivit Pollsters, au fost explicațiile date de Trump, cu majuscule, după ce o serie de candidați pe care i-a susținut au fost înfrânți, la alegerile de ieri, în New York, New Jersey și Virginia.

Mai exact, la alegerile pentru funcția de guvernator din Virginia, democrata Abigail Spanberger a învins-o pe republicana Winsome Earle-Sears. Partidul Republican a fost, de asemenea, învins în alegerile pentru procurorul general din Virginia, câștigate de democratul Jay Jones în ciuda unui scandal de amploare, iar candidatul republican Jack Ciattarelli a fost învins de democrata Mikie Sherrill în alegerile pentru funcția de guvernator din New Jersey.

Trump a fost, de asemenea, învins indirect la alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, în fața democratului Zohran Mamdani.

Mamdani va deveni, astfel, primul primar musulman al orașului New York. Spanberger va deveni prima femeie guvernator al Virginiei, iar Sherrill va deveni prima femeie guvernator democrat din New Jersey.

RECOMANĂRILE AUTORULUI:

Zohran Mamdani este ales Primar al New Yorkului, în cea mai dură bătălie electorală locală din ultimii 20 de ani. Mamdani: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”/ Trump: „…Și așa începe!”

Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie

Citește și

EXTERNE Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
11:06
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
EXTERNE TikTok, anchetată în Franța pentru algoritmi care incită la SUICID
10:37
TikTok, anchetată în Franța pentru algoritmi care incită la SUICID
EXTERNE Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi
10:24
Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi
FLASH NEWS Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România
10:23
Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România
EXTERNE O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar
10:04
O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar
EXTERNE Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
10:00
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Oamenii visează color sau alb-negru?