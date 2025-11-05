Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“

Republicanii au pierdut alegerile pentru că „Trump nu a fost pe buletinele de vot“, a transmis președintele american, pe pagina sa de Truth Social, la scurt timp după ce Zohran Mamdani a fost ales Primar al New Yorkului.

„TRUMP NU A FOST PE BULETINELE DE VOT ȘI BLOCAJUL GUVERNAMENTAL, ACESTEA AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE ÎN ACEASTĂ SEARĂ“, potrivit Pollsters, au fost explicațiile date de Trump, cu majuscule, după ce o serie de candidați pe care i-a susținut au fost înfrânți, la alegerile de ieri, în New York, New Jersey și Virginia.

Mai exact, la alegerile pentru funcția de guvernator din Virginia, democrata Abigail Spanberger a învins-o pe republicana Winsome Earle-Sears. Partidul Republican a fost, de asemenea, învins în alegerile pentru procurorul general din Virginia, câștigate de democratul Jay Jones în ciuda unui scandal de amploare, iar candidatul republican Jack Ciattarelli a fost învins de democrata Mikie Sherrill în alegerile pentru funcția de guvernator din New Jersey.

Trump a fost, de asemenea, învins indirect la alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, în fața democratului Zohran Mamdani.

Mamdani va deveni, astfel, primul primar musulman al orașului New York. Spanberger va deveni prima femeie guvernator al Virginiei, iar Sherrill va deveni prima femeie guvernator democrat din New Jersey.

