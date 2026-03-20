Într-o nouă intervenție panicardă pe fondul evoluțiilor din Iran și al recesiunii care afectează România, analistul economic Andrei Caramitru explică de ce trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău în anii următori. Îmtr-o postare fără menajamente, acesta avertizează românii că dezastrul abia urmează să vină.

Fiul marelui actor Ion Caramitru punctează, în comentariul publicat pe contul de Facebook, că premierul Bolojan nu va fi schimbat din fruntea Guvernului.

De ce avem nevoie de Bolojan. Explicația lui Caramitru Jr.

”Eu v-am spus că Bolojan va rămâne acolo pe poziție, posibil chiar în ciuda rotativei. Deși aproape toate rețelele de putere din Ro îl vor jos. Și uite ca nu a mers schema să-l dea jos nici acum. Am avut dreptate.

Vă explic frumos logica (e text important în special pentru combinatorii falimentari de la noi).

Când ești în groapă financiar – nu ai bani nici până mâine dimineață – că ai deficit la cer – depinzi de banii celor care te finanțează . Full. Deci aia decid. Nu tu. Deloc deloc deloc. Ăia care dau banii (pentru că TU îi ceri, TU ai săpat groapa în care te afli) – dragi generali și combinatori – nu mai au încredere în voi (după episodul Marcel (n,r. – Ciolacu) și cegeu (n..r. Călin Georgescu)- cine să mai aibă încredere în voi). Ăia vor da banii DOAR dacă cel care îi gestionează e serios. Atât. Și au încredere în Bolojan că e serios. E simplu de tot.

”E over, oricât ar urla combinatorii rezerviștii vuvuzelele”

E ca și cum ai împrumutat o familie dar ăia sunt praf – tatăl a spart bani pe păcănele și băutură și fițe – sunt în balamuc acum. Ca să continui să le dai banii – ai găsit un verișor serios de tot și îi dai lui banii să gestioneze. Altfel NU. Că bețivul a luat-o razna te mai și amenință cî el e suveran face panaramă – deși vine lunar să îți ceară bani. E clar dement. Si nu doar el e dement – mare parte din familie sunt vai de capul lor sunt clar duși cu pluta. Noroc cu verișorul serios.

Deci pe scurt : NU mai sunt bani. NU vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. DELOC. S-a terminat complet cu dezmățul. Deciziile financiare și economice sunt acum luate în mare parte de finanțatori. Și la putere vor fi oameni serioși care pot gestiona banii. Orice ar face, oricât ar urla combinatorii rezerviștii vuvuzelele. E irelevant fac zgomot de fond. Specia lor dispare natural pentru că timpul lor s-a terminat. E over.

Apropo – nu vedeti că până și lui Trump ii e frică de burse / de piețele financiare ? Lui Trump ! Darmite la noi. Mai și gândiți un pic ! Nu mai fiți ATÂT de proști !” În finalul mesajului său, analistul comentează declarația lui Eugen Rădulescu , consilierul lui Isărescu de la BNR, despre care susține că ”înțelege foarte bine toată treaba asta dar o spune în alte cuvinte mai tehnice”. Postarea integrală a lui Caramitru AICI

