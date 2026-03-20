Deși a avut o prestație lamentabilă în scandalul repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta, Oana Țoiu își va păstra funcția cu largul concurs al premierului Bolojan, arată jurnalistul Doru Bușcu. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, Doru Bușcu a mai explicat de ce USR ține cu dinții de guvernare.

În opinia cunoscutului jurnalist, ministrul de Externe userist nu va demisiona din funcție, întrucât este susțjnută atât de președintele Nicușor Dan, cât și de premier. Argumentele lui Bușcu se referă la ambiția personală a lui Nicușor Dan de a nu se rupe coaliția, precum și la calculul lui Bolojan ca ministrul de Externe să rămână pe post, în caz contrar chiar poziția sa în fruntea Guvernului fiind periclitată,

O prestație mediocră, dar Țoiu rămâne în funcție

”Țoiu trebuia să plece după (n.r. – conferința de presă din scandalul Ponta)… Pentru că era evident că minte. Iar dacă nu pentru asta, ar fi trebuit să plece pentru prestația ei întreagă. Activitatea aia a fost plină de gafe. Dar ea nu va pleca. N-a plecat și nu va pleca pentru că face parte din pachetul ăsta pe care Nicușor l-a definit ca sunt condamnate partidele pro-europene să guverneze împreună. Adică în momentul în care se va vota bugetul, va fi ca în armată, la loc comanda. Nu va pleca, se va pune batista pe țambal pentru că pentru Nicușor este inacceptabil să se întâmple ceva cu coaliția, pentru Bolojan este inacceptabil pentru că nu mai este el premier și atunci cariera lui politică s-a redus la cea de simplu senator, că îl dau aia jos și de la partid”.

Pentru Sorin Grindeanu nu e acceptabil, pentru că el are oarecum asigurat postul de prim-ministru dacă lucrurile se derulează lin,dacă se produc modificări și convulsii nu mai e. În politică ți se arată o dată. Arareori, ca în cazul lui Trump, ți se arată și a doua oară. Dar sunt condiții speciale și talente speciale.Prin urmare, toată lumea…”

”USR se va încolăci de guvernare și nu va pleca”

În aceeași intervenție, redactorul-șef Cațavencii a punctat că USR se ține cu disperare de poziția sa în coaliție, căci a văzut cum este să fii în afara exercițiului puterii.

USR-ul nu vrea să plece, pentru că a mai plecat. Nici cu miliția nu-l mai smulgi. Se va încolăci de guvernare și nu va pleca, pentru că a văzut ce rău e să nu fii un timp îndelungat la guvernare. Și să nu beneficiezi de o conjunctură din asta norocoasă, cum a fost cea de acum. Deci, nu se va întâmpla nimic. Oana Țoiu va rămâne ministrul nostru în continuare.

AUTORUL RECOMANDĂ

