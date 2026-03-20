Bolojan, batista pe țambal. Bușcu: Țoiu trebuia să plece, dar nu se va întâmpla

Deși a avut o prestație lamentabilă în scandalul repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta, Oana Țoiu își va păstra funcția cu largul concurs al premierului Bolojan, arată jurnalistul Doru Bușcu. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, Doru Bușcu a mai explicat de ce USR ține cu dinții de guvernare.

În opinia cunoscutului jurnalist, ministrul de Externe userist nu va demisiona din funcție, întrucât este susțjnută atât de președintele Nicușor Dan, cât și de premier. Argumentele lui Bușcu se referă la ambiția personală a lui Nicușor Dan de a nu se rupe coaliția, precum și la calculul lui Bolojan ca ministrul de Externe să rămână pe post, în caz contrar chiar poziția sa în fruntea Guvernului fiind periclitată,

O prestație mediocră, dar Țoiu rămâne în funcție

Țoiu trebuia să plece după (n.r. – conferința de presă din scandalul Ponta)… Pentru că era evident că minte. Iar dacă nu pentru asta, ar fi trebuit să plece pentru prestația ei întreagă. Activitatea aia a fost plină de gafe. Dar ea nu va pleca. N-a plecat și nu va pleca pentru că face parte din pachetul ăsta pe care Nicușor l-a definit ca sunt condamnate partidele pro-europene să guverneze împreună. Adică în momentul în care se va vota bugetul, va fi ca în armată, la loc comanda. Nu va pleca, se va pune batista pe țambal pentru că pentru Nicușor este inacceptabil să se întâmple ceva cu coaliția, pentru Bolojan este inacceptabil pentru că nu mai este el premier și atunci cariera lui politică s-a redus la cea de simplu senator, că îl dau aia jos și de la partid.

Pentru Sorin Grindeanu nu e acceptabil, pentru că el are oarecum asigurat postul de prim-ministru dacă lucrurile se derulează lin,dacă se produc modificări și convulsii nu mai e. În politică ți se arată o dată. Arareori, ca în cazul lui Trump, ți se arată și a doua oară. Dar sunt condiții speciale și talente speciale.Prin urmare, toată lumea…”

”USR se va încolăci de guvernare și nu va pleca”

În aceeași intervenție, redactorul-șef Cațavencii a punctat că USR se ține cu disperare de poziția sa în coaliție, căci a văzut cum este să fii în afara exercițiului puterii.

USR-ul nu vrea să plece, pentru că a mai plecat. Nici cu miliția nu-l mai smulgi. Se va încolăci de guvernare și nu va pleca, pentru că a văzut ce rău e să nu fii un timp îndelungat la guvernare. Și să nu beneficiezi de o conjunctură din asta norocoasă, cum a fost cea de acum. Deci, nu se va întâmpla nimic. Oana Țoiu va rămâne ministrul nostru în continuare.

AUTORUL RECOMANDĂ

Doru Bușcu mitraliază coaliția de guvernare pentru că întârzie bugetul. ”Sunt inconștienți/Ar trebui să avem în Codul Penal subminarea economiei”

Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 martie, de la ora 15.00
19:12
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 martie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu, caracterizare dură a premierului: ”Bolojan are o inflexibilitate bovină”. Ce i-a transmis Nicușor Dan printr-un plic
16:45
Doru Bușcu, caracterizare dură a premierului: ”Bolojan are o inflexibilitate bovină”. Ce i-a transmis Nicușor Dan printr-un plic
EXCLUSIV Doru Bușcu mitraliază coaliția de guvernare pentru că întârzie bugetul. ”Sunt inconștienți/Ar trebui să avem în Codul Penal subminarea economiei”
15:54
Doru Bușcu mitraliază coaliția de guvernare pentru că întârzie bugetul. ”Sunt inconștienți/Ar trebui să avem în Codul Penal subminarea economiei”
EXCLUSIV Coaliția pe perfuzii, ținută în viață de UE. Cataramă: ”PSD și PNL nu au voie de la Bruxelles să miște în front, să se alieze cu AUR”
13:46
Coaliția pe perfuzii, ținută în viață de UE. Cataramă: ”PSD și PNL nu au voie de la Bruxelles să miște în front, să se alieze cu AUR”
EXCLUSIV Cataramă, verdict necruțător după 10 luni cu Nicușor Dan. ”România arată din rău în mai rău și va merge din rău în mai rău”
13:03
Cataramă, verdict necruțător după 10 luni cu Nicușor Dan. ”România arată din rău în mai rău și va merge din rău în mai rău”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:01, 18 Mar 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Între Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea apărea foarte curând o „ruptură”. „Israelul nu se teme de haos”
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale ar putea fi considerate dependente
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Printr-un „noroc incredibil”, Telescopul Hubble a surprins o cometă în timp ce se dezintegra
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
FLASH NEWS Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!
10:37
Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!
UTILE Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte
10:36
Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata
10:34
Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata
ACTUALITATE Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
10:28
Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
ENERGIE UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
10:10
UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare

