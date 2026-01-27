Prima pagină » Actualitate » Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 11:02, Actualitate
O fotografie care-l suprinde pe moderatorul de emisiuni radio Mihai Morar în compania premierului Ilie Bolojan la masă, în restaurantul Corsarul din Oradea, ascunde o adevărată poveste în care personaje mai sunt nişte corporaţii şi bănci româneşti, scrie jurnalista Sidonia Bogdan, marţi, pe facebook. 

Aceasta spune că povestea se extinde şi dincolo de graniţele restaurantului Corsarul şi are ca punct de plecare momentul în care „scoți un produs jurnalistic de doi lei, hop, surpriză, vine băncuța și finanțează proiectul. Dacă le zici politic frumi, hop, vine invitația să fii «speaker» pe câteva mii de euro din partea unor corporații”, scrie Sidonia Bogdan.

„Am văzut că au apărut diverse fotografii cu Bolojan și Mihai Morar, jurnalist de casă. Problema e mult mai mare decât asta.

Nu știu cât de mult e susținut Bolojan în partid, în fapt adevăratul partidul al lui Bolojan este cel din presă. Iar bănuții pentru asta nu vin de la partide, în paralel a fost dezvoltat un alt circuit interesant, și anume bănuții de la bănci și corporații românești.”

Însă, niciun ban nu vine fără ceva în schimb. Aşa a apărut „propaganda binelui”.

„Eh, pentru acești bănuți trebuie să fii priceput la ceea ce înseamnă propaganda binelui.

Dacă ești iarăși cumințel, vine publicitatea din sistemul privat de sănătate and so on.

Noi să fim cuminței, că soluții se găsesc”, mai spune jurnalista.

Recent, premierul Ilie Bolojan a fost surprins la restaurantul „Corsarul” din Oradea, alături de susținătorul său declarat, Mihai Morar și Florin Birta, primarul municipiului.

Relația dintre Bolojan și Morar nu este una nouă și datează încă din 2019, iar de-a lungul anilor, Oradea a băgat aproape un milion de euro pentru organizarea evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, găzduit de Radio ZU.

