România se află sub un cod portocaliu emis de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Codul vizează precipitații importante cantitativ. Este valabil până astăzi, 27 ianuarie, la ora 20:00. Meteorologii și hidrologii avertizează, în același timp, că ploile abundente din ultimele zile și topirea zăpezii atrag riscuri destul de mari de inundații.

În zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ.

Potrivit ANM, ploile vor favoriza topirea stratului de zăpadă.

„Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp. La altitudini de peste 1.700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m”, se menționează pe site-ul ANM.

„În aceste zone se vor mai acumula cantități importante de apă”

În București, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă se vor menține peste cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 6 grade.

În exclusivitate pentru Gândul, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

„În primul rând, în continuare își mențin valabilitatea – până în această seară, la ora 20:00 – codurile portocaliu și galben pentru cantități importante de apă.

Codul portocaliu care vizează zona Carpaților Meridionali și transmite mesajul că în aceste zone se vor mai acumula cantități importante de apă ce vor mai depăși izolat 30 l/m² până în orele serii, iar la altitudine, la peste 1.700 m, vor predomina în continuare ninsorile.

până în orele serii, iar la altitudine, la peste 1.700 m, vor predomina în continuare ninsorile. Se va mai depune strat de zăpadă , iar vântul va prezenta intensificări pe creste și va mai fi viscol și vizibilitate scăzută.

, iar vântul va prezenta intensificări pe creste și va mai fi viscol și vizibilitate scăzută. În același timp, în județele aflate sub cod portocaliu sau sub cod galben ne așteptăm în continuare ca și cantitățile de apă, prin acumulare, să mai depășească izolat 15-20 l/m².

Având în vedere că vorbim despre precipitații lichide, în special în zona montană, vorbim și de topirea stratului de zăpadă și, desigur, scurgeri de apă pe versanți și risc de inundații”, a avertizat meteorologul de serviciu al ANM.

„Temperaturile vor rămâne în continuare peste mediile specifice perioadei”

„Și colegii hidrologi au emis coduri pentru aceste zone cod galben și portocaliu”, a mai precizat meteorologul de serviciu al ANM.

„Codul galben va expira chiar mâine la prânz și vizează aceleași zone pe care le avem și noi din punct de vedere meteo sub cod galben și portocaliu, pentru că riscul de inundații este destul de mare în aceste zone.

În același timp, temperaturile de astăzi, deși au tendința de scădere față de ziua de ieri, vor rămâne în continuare peste mediile specifice perioadei, cu maxime ce se vor încadra între 1 și 12 grade. Ceața încă mai persistă în partea centrală a țării, în principal și vizibilitatea este scăzută.

În unele zone, local sunt 200 m și izolați cei 50 m, iar în zona Capitalei ne mai așteptăm, astăzi, în continuare la norări și temporar la ploaie slabă, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 6 grade”, a transmis, pentru Gândul, Oaba Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM.

