Ioana din București și-a găsit mașina lovită în parcarea Auchan Militari. Ce bilețel a găsit pe parbriz

O femeie din București și-a găsit mașina lovită în parcare Auchan Militari, recent. Pe un grup de Facebook, Ioana, persoana în cauză, a încărcat fotografii cu „pățania”, printre care și un bilețel pe care l-a găsit pe parbriz.

Incidente rutiere au loc la ordinea zilei, iar o parte din întâmplări sunt prezente în parcările din România. De data aceasta, o femeie pe nume Ioana, din București, și-a găsit autoturismul lovit în zona de parcare a unui centru comercial din cartierul Militari. Când s-a apropiat de mașină, a observat un bilet scris de o altă persoană. Despre incident a postat într-un grup pe rețelele de socializare.

I-a lovit mașina în parcare

Atunci când femeia s-a întors la mașină, în parcare, a găsit și un bilețel pe parbriz. În grupul de Facebook, a mulțumit străinului care s-a îndurat să lase o informație notată pe bucata de hârtie.

„Șoferii de weekend la Auchan Militari. Mulțumiri persoanei care a lăsat biletul”, se arată în postarea femeii, în grupul de Facebook.

Reacțiile altor utilizatori n-au întârziat să apară.

„Șofer de Duminică, am putea spune”;

„Eu nu înțeleg fuga”;

„Bine că mai există și oameni printre animale”.

