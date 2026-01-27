Prima pagină » Film » De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”

27 ian. 2026, 11:06, Film
„Veteranul” Tom Cruise a ridicat standardele prea sus pentru colegii săi de breaslă, scrie nypost.com.

În timpul promovării noului său film, „The Weight”, la Sundance Film Festival, Ethan Hawke a vorbit despre Cruise (63 de ani), care a schimbat pentru totdeauna modul în care sunt văzuți actorii care folosesc „o dublură” la Hollywood.

„Tom Cruise a schimbat cu siguranță exigențele pentru actori”, a declarat Hawke (55 de ani), pentru Variety.

„O parte din mine a devenit furioasă în decursul anilor, deoarece, într-un fel, actorii care nu își fac singuri cascadoriile se simt mai puțin importanți”.

Tom Cruise, „regele cascadoriilor”

Cruise este cunoscut pentru faptul că execută singur toate scenele de acțiune, inclusiv din franciza „Misiune: Imposibilă”. Actorul a atârnat de un avion, a sărit cu motocicleta de pe un deal și s-a parașutat în siguranță, în peliculele „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” și „Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Hawke a realizat toate cascadoriile pentru noul său film, „The Weight”, în care joacă rolul unui văduv, care este îndepărtat de fiica lui și trimis într-un lagăr de muncă în perioada Marii Depresiuni din America (1929-1933).

În acest film mai joacă nume mari, precum Russell Crowe, Julia Jones, Austin Amelio și Avi Nash.

„Ceea ce mi-a plăcut la filmul nostru este că nu conține cascadorii ridicole. Toate sunt umane”, a spus Ethan Hawke, actor nominalizat de cinci ori la Premiile Oscar. „Nu este vorba de lucruri care explodează, cele mai multe scene sunt realizabile de om. Nu sunt de supereroi”.

Ethan Hawke nu s-a ferit de acțiune

Regizorul Padraic McKinley, care a mai lucrat cu Hawke la miniseria „The Good Lord Bird” din 2020, a recunoscut dedicația actorului pentru film.

„Ethan nu spune că a realizat fiecare cascadorie, inclusiv că a condus mașini vechi, cu ambreiaje ciudate. A făcut fiecare cascadorie, cu excepția uneia în care era să-și rupă brațul din os”, a povestit McKinley.

Cruise a explicat, anul trecut, de ce nu apelează la cascadori. „Oamenii simt realismul. Simți dedicația și bucuria de a învăța ceva, de a fi creativ. Asta le zic mereu artiștilor: Nu cereți permisiunea să creați lucruri”, a spus Cruise, într-un interviu pentru People. „Dacă ești interesat de cântat și dansat, fă asta. Învăț ceva nou și știu că, la un moment dat, voi folosi acel talent într-un film”.

Simbolul de la Hollywood, care a jucat în opt filme „Misiune: Imposibilă”, începând cu 1996, a mai spus că „dacă ar fi ușor” să faci scenele de acțiune din franciză, „crede că nu le-ar mai fi făcut”.

„Îmi place să fac filme”, a adăugat Cruise. „Nu este vorba despre ceea ce fac. Ci despre ceea ce sunt”.

Sursa foto: Profimedia

