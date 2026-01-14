ECONOMIE BNR vine cu vești proaste la început de an: Datoria externă totală a României a crescut cu 24 mld. euro în perioada ianuarie-noiembrie 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro
14:10
“Toți suntem “comuniști”. Însă la nivel de familie, atât. Dacă cineva din familie se îmbolnăvește, are nevoie de ajutor – evident că îl ajutăm. Așa funcționăm ca specie.
După – la nivel de stradă / cartier – suntem deja un pic mai puțin comuniști. Devenim așa un fel de social-democrați. Mai dai cuiva pe care îl cunoști și are probleme. Vrei să fie comunitate, inviți vecini la masă, de astea.
Însă la nivel de stat ???? Nu vrea nimeni ca statul să îi ia banii ca să îi arunce la unii pe care nu îi cunoști de nici un fel și nu ai nici o treabă cu ei. E evident asta. Preferi să îți ții banii pentru tine și familia ta. La nivel de stat suntem structural ca specie capitaliști“, scrie analistul economic.
Andrei Caramitru explică pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului”
O comună din Prahova, campioană la indemnizațiile de handicap. Aproape un milion de euro pe an alocă Primăria pentru cei 400 de asistați sociali