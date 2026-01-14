Prima pagină » Actualitate » Caramitru își pune în cap “pleava societății“: Marginalii disperați se aliază cu birocrații de la stat ca să fure pe ceilalți și să-și împartă banii

14 ian. 2026, 14:08, Actualitate
Caramitru își pune în cap “pleava societății“: Marginalii disperați se aliază cu birocrații de la stat ca să fure pe ceilalți și să-și împartă banii
Într-o postare în stilul său caracteristic, controversatul Andrei Caramitru pune pe tapet poziția statului, care se întrece în măsuri populiste, deși suntem în plin capitalism. De aceste măsuri ar profita categoriile vulnerabile, susține Caramitru, într-un mesaj apt să revolte o parte a populației. 
În mesajul său, economistul atrage atenția că nostalgia românilor după comunism ar trebui să se limiteze la familie și comunitate, și să nu ia în serios măsurile social-democrate ale Guvernului. Deși anunță public că vrea să sprijine românii vulnerabili, autoritățile încurajează sărăcirea tuturor românilor.

“Toți suntem “comuniști”. Însă la nivel de familie, atât. Dacă cineva din familie se îmbolnăvește, are nevoie de ajutor – evident că îl ajutăm. Așa funcționăm ca specie.
După – la nivel de stradă / cartier – suntem deja un pic mai puțin comuniști. Devenim așa un fel de social-democrați. Mai dai cuiva pe care îl cunoști și are probleme. Vrei să fie comunitate, inviți vecini la masă, de astea.
Însă la nivel de stat ???? Nu vrea nimeni ca statul să îi ia banii ca să îi arunce la unii pe care nu îi cunoști de nici un fel și nu ai nici o treabă cu ei. E evident asta. Preferi să îți ții banii pentru tine și familia ta. La nivel de stat suntem structural ca specie capitaliști“, scrie analistul economic.

Asistații sociali, acuzați că sifonează bugetul de stat

În opinia acestuia, măsurile de tip socialist ale Guvernului Bolojan încurajează categoriile mai sărace, care s-ar alia cu birocrații de stat pentru a-și împărți banii.
“Comunismul și socialismul nu sunt sisteme care pot fi scalate la nivel de stat. Nu funcționează în mod evident. Se întâmplă totuși pentru că marginalii disperați (pe care nu îi ajută nici măcar familia sau comunitatea – sau nu au familie că nu au reușit nici măcar asta) se aliază cu birocrații de la stat ca să fure pe ceilalți și să își împartă banii intre ei. De asta beneficiarul de ajutoare sociale nu are absolut nici o problemă că ăia de la stat fura.
În momentul în care cei care contribuie sunt mai puțini decât birocrații + beneficiarii de pomeni – atunci statul devine dictatorial, fură tot, și după se prăbușește. Sper că e mai clar acum, conchide Andrei Caramitru.
