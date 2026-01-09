Andrei Caramitru explică pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului”

Andrei Caramitru a explicat pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului”. El susține că aceastră „structură toxică” are la bază 5 piloni esențiali.

În primul rând, Andrei Caramitru susține că structura are la bază pilonul dezinformării și al polarizării, care este înfăptuit „prin rețelele FSB și rețeaua tik-tok”. Apoi, a relevat că alți piloni sunt legați de finanțarea atât a rețelelor islamice radicale cu scopul de a genera destabilizare și violență, cât și de finanțarea „narativelor și deciziilor radicale eco/verzi”. Pe listă se adaugă și pilonul înlocuirii industriei vestice cu importuri la preț scăzut din China. Altfel, pilonul nr. 5 este legat de înlocuirea surselor de energie din Europa cu gaz rusesc ieftin.

„Structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului stă pe 5 piloni principali:

1) dezinformare și polarizare: amplificarea și finanțarea extremistilor atât de stânga, cât și de dreapta. Se face prin rețelele FSB și rețeaua tik-tok. Obiectivul este de a aduce extremiști la putere aliniați cu china și Rusia

2) finanțarea rețelelor islamice radicale pentru a genera violență și destabilizare. Aici Iranul e cheia

3) finanțarea și amplificarea narativelor și deciziilor radicale eco/verzi. Obiectul este eliminarea industriei în vest prin eliminarea surselor de energie ieftină

4) înlocuirea industriei vestice cu importuri ieftine din China, vândute sub prețul de producție pentru ca vestul să nu mai aibă nimic la final

5) înlocuirea surselor de energie din Europa cu gaz rusesc ieftin pentru a putea controla așa elita economică și politică

De asta – faptul ca SUA poate prelua petrolul venezuelean și iranian (de facto chinezesc și rusesc) în timp ce petrolul și gazele rusești sunt sancționate, plus eliminarea regimului islamic radical din Iran – ar salva vestul.

Și da – extremistii de dreapta dar și de stânga (woke eco Gaza) sunt agenți de destabilizare ai axei China-Rusia-Iran. E irelevant dacă ei își dau seama de asta sau nu. Dacă nu își dau seama sunt doar “idioti utili” conform doctrinei FSB”, a notat Andrei Caramitru pe Facebook.

