Andrei Caramitru: „SUA va absorbi Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine. E inevitabil”

Andrei Caramitru a explicat într-o postare pe Facebook cum va arăta lumea în secolul 21 și ce rol vor juca marile puteri. El susține că „Secolul 21 va fi secolul imperiilor supra-continentale” și că, indiferent de dimensiunea unor țări, precum Brazilia sau Nigeria, acestea „tot nu contează”, iar România „e irelevantă”.

Potrivit lui, marile puteri care vor domina lumea vor fi SUA, China, India și, eventual Uniunea Europeană. Despre Statele Unite, Caramitru spune că acestea „vor absorbi” Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine.

„SUA, evident – care va absorbi (nu cu Trump, dar cu următorii) Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine într-o zonă de influență directă. E inevitabil. China – care va încerca să se extindă, cel mai probabil spre Rusia să își securizeze petrolul (Iran și Venezuela pică, deci rămâne doar sursa aia sigură și vor fi obligați să o dețină direct). Vor încerca probabil și în Asia de sud-est / Taiwan, ceea ce va duce la războaie de tip proxy (cum e Ucraina acum).”

Despre India, Caramitru precizează că țara are „un avantaj mare” și va deveni „o mega putere”. În ceea ce privește Uniunea Europeană, acesta afirmă că se „transformă rapid într-o federație hard cu armata comună și își securizează frontierele.”

„India – care crește demografic enorm și are un avantaj mare – are instituții parțial copiate de la UK, adică capitaliste. Vor deveni o mega putere. UE – DACĂ se transformă rapid într-o federație hard cu armata comună și își securizează frontierele și supply-ul de energie. Posibil să fie obligată să se ducă pe nordul Africii pentru siguranța regională. E posibil să fie la final un conflict cu Turcia din cauza asta.”

Caramitru mai vorbește și despre rolul regiunilor secundare și subliniază importanța Orientului Mijlociu.

„Puteri regionale – singura chestie relevantă e Orientul Mijlociu. Aici e interesant. Singura soluție de securitate pe termen lung pentru Israel este să se elibereze Iranul și după, împreună să domine Orientul Mijlociu. Aici iar va fi problema cu Turcia. Deci va fi conflict.”

În ceea ce privește Rusia, Caramitru este pesimist:

„Rusia nu are cum juca în jocul ăsta deci va fi probabil spartă în bucăți sau vasalizată. Nu va fi bine deloc, nu cred că termină secolul ăsta ca entitate statală. Vom vedea, dar în mod natural tendințele spre asta vor duce, și cumva tendințele astea sunt super strong – adică oricine ar fi la putere până la urmă e obligat de realitate să se ducă spre direcțiile astea.”

