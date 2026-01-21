Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”

Andrei Caramitru spune că lumea trece prin cel mai periculos moment din ultimele decenii, iar ordinea globală se destramă și se schimbă rapid. În acest context, avertizează el, România pare să ignore complet problemele mari.

Caramiru critică faptul că, în loc să se discute despre riscurile reale care afectează lumea, în România atenția se concentrează pe subiecte mărunte, precum taxe sau lupte politice interne.

„Ordinea lumii se prăbușește și se reconfigurează. Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani. Și – la noi – problema este turudoianapoi și că nu mai fac la fel de mulți bani verișorii primarilor prin penedeleu. Și ca plătim 20 de lei în plus pe lună impozit la casă huoooo.”

Concluzia lui este clară: lumea se află într-o situație gravă, dar România rămâne blocată în certuri fără importanță.

„Lumea se prăbușește – și prostul satului e supărat că la birt se închide și nu i se mai dă o țuică pe caiet, ce l-a apucat domne pe chelner! Huo lui!”

