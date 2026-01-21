Prima pagină » Actualitate » Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”

Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”

Bianca Dogaru
21 ian. 2026, 11:37, Actualitate
Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”

Andrei Caramitru spune că lumea trece prin cel mai periculos moment din ultimele decenii, iar ordinea globală se destramă și se schimbă rapid. În acest context, avertizează el, România pare să ignore complet problemele mari. 

Caramiru critică faptul că, în loc să se discute despre riscurile reale care afectează lumea, în România atenția se concentrează pe subiecte mărunte, precum taxe sau lupte politice interne.

„Ordinea lumii se prăbușește și se reconfigurează. Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani. Și – la noi – problema este turudoianapoi și că nu mai fac la fel de mulți bani verișorii primarilor prin penedeleu. Și ca plătim 20 de lei în plus pe lună impozit la casă huoooo.”

Concluzia lui este clară: lumea se află într-o situație gravă, dar România rămâne blocată în certuri fără importanță.

„Lumea se prăbușește – și prostul satului e supărat că la birt se închide și nu i se mai dă o țuică pe caiet, ce l-a apucat domne pe chelner! Huo lui!”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

AUTO Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
12:58
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
AFACERI Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
12:48
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
INEDIT Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
12:19
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
ECONOMIE România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
12:03
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
SHOWBIZ 2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
11:47
2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
INFRASTRUCTURĂ 175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
11:37
175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare

Cele mai noi

Trimite acest link pe