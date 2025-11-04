Prima pagină » Actualitate » Andrei Caramitru susține că NU pot fi unificate sectoarele din București: „E praf în ochi”

04 nov. 2025, 20:45, Actualitate
Economistul Andrei Caramitru are un nou mesaj pe Facebook, de data aceasta adresat candidților la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta spune că are, pentru ei, un sfat de campanieși susține că nu se pot unifica sectoarele din București: e praf în ochi”, remarcă acesta.

Andrei Caramitru susține, în postarea sa, că obsesia asta cu comasarea sectoarelor are sens in mod cumva logic – dar practic e total nefezabila si nici nu rezonează in vreun fel cu electoratul. E olecut obsesiv-populist-absurda”, și explică de ce:

pentru asta trebuie o lege care treacă prin parlament, deci nu poți promite așa ceva decât dacă e de acord și PNL și PSD altfel nu ai majoritate. Și aia nu o vrea își piardă cei 6 primari de sector pe care îi au: deci e o chestie care nu se va întâmpla, e praf în ochi

– realist vorbindoamenii în cam toate sectoarele (mai puțin 1 și 2) sunt happy cu situația – au votat repetat primarii acolo cu scoruri mari, văd rezultate. Nu vor fi de acord cu abolirea sectoarelor

practic vorbindacum procedurile și alocarea de oameni responsabilități și tot pe multe chestii și contracte în curs sunt la primăriile de sector, care multe din ele au devenit eficiente. PMB ca organizație e la un nivel mai scăzut și efectiv nu știe facă toate astea. La naiba – nu a reușit în 5 ani să propună un PUG final. 5 ani ! Și e imposibil te gândești ca un singur om poate gestiona fiecare stradă colțișor și situație undeva în centru. E implauzibil”, spune economistul.

De asemenea, Andrei Caramitru mai spune că un pas logic de făcut e de discutat o organizare mai buna si clarificare unde lucrurile sunt vraiște ca nu mai existe blocajele pe care le-am tot văzut. Plus alocare logică de bugete între entități”.

Andrei Caramitru are, în final, și o rugămintecătre candidați. Nu în ultimul rând, acesta spune că nu știe încă cu cine va vota.

Rugămintea e decifara populisme și chestii aberante și politice. Bucureștenii nu sunt tampiti și vor soluții clare și bine gândite.

Și încă cevatrebuie ca economia Bucureștiului CREASCĂ nu fie blocată , nu de alta dar e aproape 40% din pib. Și are potențial imensdacă o sufoci se duce totul în cap.

Optimizați în jurul problemei ăsteia și modernizării spre o capitală de secolul 21 unde atragem turiști și expați. Nu pe obsesii personale și lupte de putere. Ca nu va funcționa nici electoral nici dupăÎn rest fiecare să voteze cu cine vrea. Eu nu știu, încă observ și dau feedback, atât.”

Andrei Caramitru, atac la adresa medicului Flavia Groșan: Femeia era, clar, dusă cu pluta

