Economistul Andrei Caramitru are un nou mesaj pe Facebook, de data aceasta adresat candidților la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta spune că are, pentru ei, „un sfat de campanie” și susține că nu se pot unifica sectoarele din București: „e praf în ochi”, remarcă acesta.

Andrei Caramitru susține, în postarea sa, că „obsesia asta cu comasarea sectoarelor are sens in mod cumva logic – dar practic e total nefezabila si nici nu rezonează in vreun fel cu electoratul. E olecut obsesiv-populist-absurda”, și explică de ce:

„– pentru asta trebuie o lege care să treacă prin parlament, deci nu poți promite așa ceva decât dacă e de acord și PNL și PSD altfel nu ai majoritate. Și aia nu o să vrea să își piardă cei 6 primari de sector pe care îi au: deci e o chestie care nu se va întâmpla, e praf în ochi – realist vorbind – oamenii în cam toate sectoarele (mai puțin 1 și 2) sunt happy cu situația – au votat repetat primarii acolo cu scoruri mari, văd rezultate. Nu vor fi de acord cu abolirea sectoarelor – practic vorbind – acum procedurile și alocarea de oameni responsabilități și tot pe multe chestii și contracte în curs sunt la primăriile de sector, care multe din ele au devenit eficiente. PMB ca organizație e la un nivel mai scăzut și efectiv nu știe să facă toate astea. La naiba – nu a reușit în 5 ani să propună un PUG final. 5 ani ! Și e imposibil să te gândești ca un singur om poate gestiona fiecare stradă colțișor și situație undeva în centru. E implauzibil”, spune economistul.

De asemenea, Andrei Caramitru mai spune că „un pas logic de făcut e de discutat o organizare mai buna si clarificare unde lucrurile sunt vraiște ca să nu mai existe blocajele pe care le-am tot văzut. Plus alocare logică de bugete între entități”.

Andrei Caramitru are, în final, și o „rugăminte” către candidați. Nu în ultimul rând, acesta spune că nu știe încă cu cine va vota.

„Rugămintea e deci – fara populisme și chestii aberante și politice. Bucureștenii nu sunt tampiti și vor soluții clare și bine gândite. Și încă ceva – trebuie ca economia Bucureștiului să CREASCĂ nu să fie blocată , nu de alta dar e aproape 40% din pib. Și are potențial imens – dacă o sufoci se duce totul în cap. Optimizați în jurul problemei ăsteia și modernizării spre o capitală de secolul 21 unde să atragem turiști și expați. Nu pe obsesii personale și lupte de putere. Ca nu va funcționa nici electoral nici după. În rest fiecare să voteze cu cine vrea. Eu nu știu, încă observ și dau feedback, atât.”

