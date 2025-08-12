Prima pagină » Actualitate » Dinamo – UTA, pe Arena Națională, vineri, 15 august. Câte bilete s-au vândut

Dinamo – UTA, pe Arena Națională, vineri, 15 august. Câte bilete s-au vândut

12 aug. 2025, 08:50, Sport
Dinamo – UTA, în etapa a 6-a a Superligii, se joacă vineri, 15 august, de la 21:30, pe Arena Națională. Cu toate că dinamoviștii vin în fața fanilor după o victorie importantă împotriva rivalei FCSB, „câinii” nu par a fi foarte interesați de acest joc.

UTA are două succese consecutive, iar trupa antrenată de ex-dinamovistul Adrian Mihalcea vrea să o obțină și pe a treia la București.

Potrivit radiodinamo.ro, până luni seară fuseseră achiziționate în jur de 5.000 de bilete. Așteptările oficialilor din Ștefan cel Mare sunt să vândă undeva la 15.000 de bilete.

„Am luat în calcul faptul că această zi este liberă la nivel național, ceea ce le va permite suporterilor din provincie să ajungă mai ușor la meci. În plus, fiind un weekend prelungit, suporterii vor avea la dispoziție zilele de sâmbătă și duminică pentru alte activități sau evenimente în familie”, au comentat dinamoviștii programarea meciului vineri, de Sfânta Maria..

UTA traversează un început de sezon solid și ocupă în prezent locul 3 în clasament, cu 3 victorii și 2 remize, golaveraj 9-6.

Între timp, șefii lui Dinamo sunt în discuții privind viitorul contract cu stadionul „Arcul de Triumf”, locul unde echipa a evoluat în ultimele sezoane. Administratorul special Andrei Nicolescu a oferit detalii despre negocieri și situația stadionului:

„Este o discuție, preferăm să avem niște întâlniri, să vedem cum putem regla. Săptămâna aceasta vom face, sper, niște întâlniri preliminare, să vedem care sunt soluțiile. Există o notificare din partea CSN Arcul de Triumf cu privire la această situație. Există un contract care a fost până la meciul cu Botoșani în vigoare, vedem ce soluții putem găsi.

Depinde foarte mult și de tarife, există o limită de tarif care face pentru noi Arcul foarte interesant și după aceea, din cauza limitării de locuri, trebuie să avem grijă sau să vedem și alte opțiuni.

Încercăm să îi obișnuim pe jucători cu stadioane mai mari și cu mai mulți spectatori. Am câștigat pe Arena Națională, se vorbea că ne aduce ghinion. Am scăpat de problema asta. Gazonul este extraordinar pe Arena Națională și cumva ajută modul nostru de exprimare. Suntem o echipă căreia îi place să aibă posesia. Vom vedea care e cea mai bună soluție pentru noi”.

