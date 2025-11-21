Prima pagină » Actualitate » Angajați ai Primăriei din Focșani, SURPRINȘI când curățau un monument din bronz cu perii de sârmă. Ce au pățit angajații

Angajați ai Primăriei din Focșani, SURPRINȘI când curățau un monument din bronz cu perii de sârmă. Ce au pățit angajații

21 nov. 2025, 15:27, Actualitate
FOTO - Captură video: Digi 24

Doi muncitori, angajați ai Primăriei din Focșani, au fost surprinși în timp ce curățau monumentul din bronz cu perii de sârmă. Au scăpat doar cu un avertisment, pentru că intervenția a fost oprită la timp.

Cei doi muncitori ai Direcției de Dezvoltare din cadrul Municipiului Focșani au fost surprinși în timp ce curățau basorelieful Monumentului Unirii din Piața Unirii din Focșani, cu perii de sârmă de genul celor folosite la curățarea grătarelor.

Numai că, de această dată, situația este gravă pentru că vorbim de un monument reprezentativ al municipiului Focșani, ridicat în 1976 pentru a marca Unirea Principatelor din 24 ianuarie 1859.

Este vorba de un monument din bronz asupra căruia nu se poate interveni, indiferent de lucrare, decât cu avizul Ministerului Culturii, aviz care nu există, potrivit Digi 24.

Isprava a ajuns și la urechile conducerii Direcției pentru Cultură Focșani, care a trimis o echipă să verifice dacă basorelieful a suferit modificări mecanice, adică zgârieturi sau fisuri, de la perie, având în vedere că bronzul se curăță blând, cu materiale moi și cu apă și săpun.

FOTO - Captură video: Digi 24

FOTO – Captură video: Digi 24

Din fericire, nu sunt deteriorări, însă persoana care i-a văzut pe cei doi muncitori că foloseau peria de sârmă va depune plângere penală împotriva Primăriei din Focșani.

