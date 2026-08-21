Angajații serviciilor publice de ambulanță anunță că ar putea recurge la „acțiuni radicale” începând de săptămâna viitoare, dacă Ministerul Muncii nu modifică prevederile referitoare la salarizare din proiectul noii legi.

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) critică forma actuală a proiectului elaborat de Ministerul Muncii, despre care susține că dezavantajează personalul operativ de intervenție. Sindicaliștii contestă atât modul de stabilire a salariilor, cât și nivelul sporurilor acordate angajaților serviciilor publice de ambulanță.

Una dintre principalele probleme semnalate de FNSAR este împărțirea serviciilor de ambulanță în două categorii de salarizare, în funcție de existența unui centru universitar în județ.

Sindicaliștii atrag atenția că angajații serviciilor de ambulanță din județele fără centre universitare ar urma să aibă salarii mai mici decât cei care lucrează în județele în care există astfel de centre. Federația consideră că această diferențiere nu are o justificare și solicită ca personalul operativ de intervenție să beneficieze de aceleași condiții de salarizare la nivel național.

O altă nemulțumire vizează sporurile pentru condiții deosebit de periculoase. FNSAR solicită menținerea prevederilor actuale ale Legii salarizării nr. 153/2017 și ale regulamentului privind acordarea sporurilor, stabilit prin HG nr. 153/2018, în cazul serviciilor publice de ambulanță.

Potrivit organizației sindicale, angajații care desfășoară activități de intervenție în teren, în regim de urgență, sunt expuși unor riscuri specifice meseriei. Din acest motiv, aceștia ar trebui să păstreze nivelul actual al sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase.

FNSAR cere Ministerului Muncii să respecte propunerile convenite

FNSAR solicită Ministerului Muncii să introducă în proiect propunerile formulate de Ministerul Sănătății, despre care sindicaliștii afirmă că au fost convenite împreună cu federația.

În lipsa acestor modificări, Federația Națională Sindicală „Ambulanța” avertizează că personalul operativ de intervenție pe care îl reprezintă ar putea declanșa, începând de săptămâna viitoare, o serie de „acțiuni radicale”. Până în prezent, organizația nu a precizat ce formă concretă ar urma să aibă protestele.

Sindicaliștii își justifică poziția prin specificul activității desfășurate de echipajele serviciilor publice de ambulanță, care intervin în situații de urgență și se confruntă cu diverse riscuri în timpul misiunilor.

„Serviciile Publice de Ambulanță nu reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată”, transmite FNSAR.

Mesajul federației vine și în contextul unui incident produs la începutul lunii august în comuna Recea-Cristur, județul Cluj, unde un echipaj de ambulanță a fost atacat de mai multe persoane.

Potrivit informațiilor prezentate de sindicaliști, oamenii ar fi aruncat cu pietre și alte obiecte contondente asupra ambulanței. Atacul ar fi fost declanșat după ce mai multe persoane au crezut informațiile prezentate într-un videoclip distribuit pe TikTok, în care se susținea că vehiculul ar fi o așa-numită „ambulanță neagră”, folosită pentru răpirea copiilor.

Federația atrage astfel atenția atât asupra condițiilor de salarizare și a riscurilor profesionale cu care se confruntă angajații serviciilor de ambulanță, cât și asupra necesității protejării echipajelor medicale în timpul intervențiilor.