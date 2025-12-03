Angajaţii de la Guvern îi cer lui Bolojan să înceteze „practica toxică”. În caz contrar, ameninţă chiar cu boicotarea şedinţelor de Guvern

În ultima perioadă, pe unde trece, premierul Ilie Bolojan stârneşte o serie de proteste în rândul românilor, în special cei aflaţi în aparatul delucru al Guvernului. Din cauza pachetelor fiscale pe care acesta le impune, 4.800 de angajaţi din administraţia publică au semnat o scrisoare deschisă pe care i-au transmis-o şefului Executivului.

Angajaţii îi cer lui Bolojan „să înceteze practica toxică de a transforma funcționarii publici în vinovatul de serviciu pentru dezechilibrele bugetare create prin decizii politice hazardate, prin lipsă de viziune și prin ani de politizare excesivă.”

„De aproape două decenii, administrația publică este supusă aceluiași mecanism de denigrare: ‹statul gras›, ‹povara bugetară›, ‹problema costurilor›. Retorica este aceeași, indiferent de cine guvernează. Realitatea este însă alta, căci funcționarii publici, care nu sunt subordonați politic, sunt cei care dau stabilitate și continuitate instituțiilor și autorităților publice. Atunci când ei sunt loviți, statul întreg este pus în pericol. Transformarea administrației într-un teren de vânătoare politică sau poligon pentru experimente administrative, prin tăieri, marginalizări și presiuni, nu reprezintă reformă, ci erodarea lentă, dar programatică, a unei funcții publice care ar trebui să fie independentă, profesională și respectată. Sindromul „broaștei fierte” se aplică perfect: atac după atac, aparent minor, până când instituțiile și autoritățile publice rămân fără capacitatea de a funcționa și a livra către cetățeni servicii de calitate. Ne aflăm într-un punct de inflexiune cum rar s-a mai văzut. Dacă Guvernul își asumă decizia de diminuare a salariilor bugetarilor, atunci trebuie să își asume și consecințele.”

Sindicaliştii de la Guvern sunt pregătiţi să înceteze lucru şi să intre în grevă

Nu de puţine ori s-a putut auzi pe holurile Parlamentului şi chiar ale Guvernului că, dacă vor înceta să mai muncească cei din aparatul admibnistrativ, politicienii români nu sunt în stare să tragă la xerox nici măcar o hârtie. Prin urmare,se pare că a venit timpul ca aceştia să şi facă dovadă spuselor lor.

„În cazul în care se va adopta o astfel de măsură, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului va demara procedurile pentru declanșarea formelor legale de protest, inclusiv analizarea unor acțiuni care pot duce la suspendarea activității unor structuri esențiale, între care și ANAP, precum și la imposibilitatea desfășurării, în condiții normale, a ședințelor de Guvern. Reamintim că în campania electorală actualul premier a promis o guvernare onestă, fundamentată pe dialog. Aplicarea unor măsuri cu impact major fără consultarea partenerilor sociali nu înseamnă responsabilitate, ci dispreț instituțional. Solicităm premierului abandonarea imediată a oricărui demers de diminuare a veniturilor lucrătorilor din administrația publică și deschiderea unui dialog real cu reprezentanții lucrătorilor din administrația publică, prin inițierea de urgență a unei întâlniri directe cu aceștia. Orice reformă făcută împotriva oamenilor care asigură funcționarea statului este o reformă sortită eșecului. Funcționarul onest nu este dușmanul României. Funcționarul onest este România care funcționează. NOI NU suntem EI.”

Ce transmit angajaţii de la Guvern în scrisoarea către premier

Angajaţii din aparatul administrativ îl acuză pe premier că-i supune unui „proces periculos, în care, asemenea sindromului ‹broaștei fierte›„.

„Stimate domnule Prim-ministru, Prin măsurile pe care Guvernul le-a adoptat sau urmează să le adopte, s-a reconfirmat faptul că lucrătorii din administrația publică sunt „vinovatul de serviciu” pentru toate problemele țării. Se continuă o practică toxică începută în 2009, când sintagma „statul gras” a fost introdusă pentru a manipula opinia publică și a distrage atenția de la risipa adevărată. Reamintim că adevărații vinovați pentru dezechilibrele bugetare nu sunt lucrătorii din administrația publică, ci deciziile politice hazardate și politizarea excesivă a structurilor guvernamentale. Politicul strivește tot mai des funcția publică, iar guvernanții aleg să transfere responsabilitatea propriilor eșecuri asupra funcționarilor care asigură funcționarea statului. În loc să își asume lipsa de viziune, decidenții lovesc în cei mai expuși, exact acei profesioniști neînregimentați politic, care dau coerență și stabilitate instituțiilor publice. Asistăm la un proces periculos, în care, asemenea sindromului „broaștei fierte”, alterarea funcției publice se face lent, dar sigur, prin măsuri aparent minore, care, adunate, conduc la vulnerabilizarea instituțiilor publice. Aceasta nu este doar o eroare de guvernare, ci o amenințare directă la adresa echilibrului democratic. Funcția publică, asemenea justiției, trebuie să rămână independentă și respectată. Politizarea administrației și marginalizarea specialiștilor subminează în mod grav încrederea cetățenilor în stat. Profesioniștii din instituțiile publice trebuie sprijiniți, nu sacrificați în numele unei false eficiențe. Funcționarul onest este coloana vertebrală a unui stat modern. Înțelegem necesitatea unui echilibru bugetar și a unei gestionări responsabile a resurselor publice. Totuși, opinăm că aceste măsuri, aplicate fără o analiză detaliată și fără consultarea reală a partenerilor sociali, riscă să afecteze grav funcționarea instituțiilor statului și să diminueze calitatea serviciilor publice esențiale. În campania electorală, ați promis o guvernare onestă, bazată pe dialog și respect reciproc. Aplicarea acestor măsuri fără o consultare reală a sindicatelor și a celor afectați contravine acestor principii și contribuie la erodarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Vă solicităm, așadar, suspendarea implementării acestor măsuri până la realizarea unei analize detaliate a impactului lor și inițierea unui dialog autentic cu reprezentanții angajaților din sectorul public. Fără acest gest minim de onestitate instituțională, orice apel la solidaritate bugetară rămâne doar o lozincă lipsită de conținut. Reformele trebuie realizate într-un mod transparent, echitabil și onest, având în vedere atât necesitățile bugetare, cât și drepturile și demnitatea celor care lucrează în serviciul public. Cu stimă, Noi, angajații din administrația publică”

