Nicolae Oprea
26 nov. 2025, 06:00, Actualitate
Mocnește un conflict la METROU, după ce negocierile dintre sindicat și conducerea Metrorex au intrat în impas. Transportul din București, în pericol
Negocierile dintre sindicaliști și conducerea Metrorex pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă au intrat în impas. An de an, sindicaliștii reușesc să obțină o indexare a veniturilor în raport cu inflația. Anul acesta, însă, din cauza austerității pe care o impune Guvernul Ilie Bolojan, este greu de crezut că sindicaliștii din subteran pot obține ceva în plus la salarii. În acest context, angajații amenință din nou cu o grevă care ar putea paraliza transportul în Capitală.

„Angajații Metrorex ar trebui să fie mulțumiți dacă rămân cu ce venituri au acum. Asta în condițiile în care peste tot se taie, fie din sporuri, fie din salarii”, au precizat surse administrative pentru Gândul.

Aceleași surse mai spun că negocierile dintre sindicaliștii de la metrou și conducerea Metrorex sunt aproape blocate, iar angajații amenință cu declanșarea grevei.

Sindicatul vrea bani în plus pentru angajați, în timp ce conducerea Metrorex ar vrea tăieri, anul acesta fiind unul extrem de complicat în ceea ce privește un eventual armistițiu.

Ministrul Transporturilor, către angajați: Fiți solidari cu austeritatea

Este foarte greu de crezut că actualul Guvern, în contextul austerității lui Ilie Bolojan, va fi de acord cu revendicările sindicaliștilor de la metrou. Asta mai ales după ce însuși ministrul Transporturilor le-a cerut angajaților de la Metrorex, care au birourile în Palatul CFR, să fie „solidari” cu austeritatea Guvernului și să renunțe la sporurile de metrou.

Ca să ajungă la grevă generală, sindicaliștii trebuie să parcurgă mai multe etape.

O grevă la metrou ar paraliza însă traficul din București.

Și anul trecut, negocierile dintre Sindicatul Metrorex și compania de transport au fost dure, iar conflictul a fost la un pas să escaladeze.

În paralel cu negocierea CCM, sindicaliștii au avut în 2024 și următoarele cerințe:

  • condiții mai bune de muncă;
  • o mai bună finanțare;
  • angajarea de personal;
  • asigurări de serviciu și de sănătate.

„În condițiile în care pleacă foarte mulți oameni la pensie, sarcinile acestora sunt preluate de oamenii care rămân. Asta înseamnă muncă în plus, fără mai mulți bani. Presiune mai mare, ceea ce este foarte periculos pentru siguranța călătorilor. Dacă cei din conducere nu vor înțelege cerințele noastre, cu siguranță, la sfârșitul lunii octombrie, declanșăm proteste, se poate ajunge și la grevă”, explicau toamna trecută reprezentanții sindicatului Metrorex.

Ultima grevă la Metrorex a paralizat Bucureștiul

Sindicaliștii de la metrou au protestat și în 2023, în fața Guvernului, fiind nemulțumiți de prevederile Legii 296 / 2023, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2023.

Ultima grevă generală la Metrorex a avut loc în martie 2021. Atunci s-a creat un scandal imens, care a condus la excluderea lui Ion Rădoi din cadrul Sindicatului Liber din Metrou.

Ce salarii au angajații de la metrou. Președintele CA Metrorex: „Veniturile nu sunt mici, pentru că au sporuri mari de subteran

