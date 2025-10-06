Prima pagină » Actualitate » Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia: „Mi-am dorit o nouă abordare / Unele țări s-au împotrivit”

Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia: „Mi-am dorit o nouă abordare / Unele țări s-au împotrivit”

Ruxandra Radulescu
06 oct. 2025, 14:11, Actualitate
Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia:

Angela Merkel a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu recent, referitor la izbucnirea războiului în Ucraina. Fostul cancelar al Germaniei a insinuat că statele Baltice și Polonia ar fi fost, într-o anumită măsură, răspunzătoare pentru declanșarea ofensivei de către Federația Rusă. Fostul om politic a precizat că aceste țări nu ar fi susținut o inițiativă propusă de Merkel pentru un dialog direct cu Vladimir Putin. 

Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, în perioada 2005-2021,  a precizat în cadrul unui interviu pentru publicația germană Partizan că acord de pace la Minsk „a adus calm” între 2015 și 2021 și i-a oferit Ucrainei, timp să „adune puteri” și să „devină o țară diferită”, după ce fusese învinsă de Rusia în timpul unei contraofensive din vara anului 2015, transmite The Daily Mail.

Până în ianuarie 2015, la doar patru luni după semnarea primului acord de la Minsk, Rusia și Republica Populară Donețk se angajaseră într-o luptă aprigă cu forțele ucrainene, în ciuda faptului că interesele Kremlinului erau satisfăcute.

Acordul de la Minsk II a fost semnat în luna următoare, însă acest aspect nu a oprit ostilitățile armate din partea Rusiei.

Angela Merkel a declarat, însă, pentru publicația Partizan, că abia în 2021 „a simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk”.

„Mi-am dorit o nouă abordare în care să putem vorbi direct cu Putin, în calitate de Uniune Europeană”

„De aceea mi-am dorit o nouă abordare în care să putem vorbi direct cu Putin, în calitate de Uniune Europeană”, a precizat Merkel

„Unele țări nu au susținut această inițiativă. Acestea au fost în principal statele baltice, dar și Polonia a fost împotriva acestui lucru”, a mai adăugat fostul cancelar al Germaniei.

Ea a adăugat că aceste patru națiuni s-au „temut” că „nu vom ajunge la o înțelegere comună față de relația cu Rusia”.

Merkel a adăugat:  „În orice caz, nu s-a concretizat. Apoi am părăsit funcția și a început agresiunea lui Putin”.

Foto: Profimedia

