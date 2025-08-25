Prima pagină » Știri externe » Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon

25 aug. 2025, 19:07, Știri externe
Președintele Franței Emmanuel Macron îl va primi joi, 28 august, pe cancelarul german Friedrich Merz, pentru un dineu la fortul Bregancon, reședința de vară a liderului francez de pe malul Mediteranei.

Întrevederea va avea loc în ajunul unui consiliu al miniștrilor Franței și Germaniei, unde cele două țări vor aborda în special proiectul viitorului avion european de luptă, care se află în centrul unor divergențe persistente, notează Le Figaro.

Este doar a treia oară când un șef de Guvern german se deplasează la Bregancon

Invitația trimisă de președintele francez cancelarului german este un „semn de atenție specială” și chiar o „onoare”, au declarat luni reprezentanții președinției franceze.

Este doar a treia oară când un șef de Guvern german se deplasează acolo, după Helmut Kohl, invitat de Francois Mitterrand, și Angela Merkel, invitată de Emmanuel Macron.

Macron și Merz vor discuta despre marile teme diplomatice ale momentului – garanțiile de securitate pentru Ucraina în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia, programul nuclear iranian sau situația din Gaza.

Luni, în legătură cu aceste dosare, președinția franceză a salutat „claritatea și curajul pozițiilor adoptate de cancelarul” german și „coincidența perfectă dintre ambițiile și opiniile noastre”.

Asta, în ciuda întrebărilor privind nivelul de participare al Germaniei la garanțiile pentru Ucraina și a divergențelor între Paris și Berlin în ceea ce privește recunoașterea un stat palestinian.

Primul consiliu franco-german de miniștri de la venirea la putere a lui Merz

Vineri, cei doi lideri se vor întâlni cu mai mulți membri ai guvernelor lor la Toulon, pentru primul consiliu franco-german de miniștri de la venirea la putere a lui Friedrich Merz la începutul lunii mai.

Reuniunea se va desfășura pe parcursul unei zile, în trei sesiuni: prima dedicată competitivității europene, a doua voinței de a „converge” reformele economice și sociale din Franța și Germania și a treia, într-un format mai restrâns, subiectelor de securitate și apărare.

La sfârșitul lunii iulie, Emmanuel Macron și Friedrich Merz i-au însărcinat pe miniștrii Apărării din Franța și Germania să evalueze până la sfârșitul lunii august obstacolele din calea proiectului viitorului avion de luptă european (“Scaf”), un proiect emblematic pentru apărarea europeană, a cărui dezvoltare se află în impas, în special la nivel industrial.

Subiectul va fi abordat vineri, dar „nu totul va fi tratat în detaliu la nivel de lideri”, a precizat Palatul Elysee.

„Dificultățile temporare trebuie rezolvate”, deoarece „nu există un plan B”, s-au limitat să declare reprezentanții președinției franceze.

Foto: Profimedia

