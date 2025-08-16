ANM a emis cod portocaliu de caniculă în vestul țării/În ce regiuni este instabilitate atmosferică accentuate

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 16-18 august avertizări de caniculă, dar și instabilitate atmosferică. Județele Bihor, Arad și Timiș sunt sub cod portocaliu de căldură.

În același timp, mai multe zone din țară se află sub cod galben de instabilitate atmosferică.

Temperaturi de 38 de grade în Banat

Sâmbătă, 16 august, în județele Bihor, Arad și Timiș se va menține canicula, cu temperaturi maxime de 37–38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Tot sâmbătă, a fost emis un cod galben pentru Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei se va menține un disconfort termic ridicat, cu maxime între 33 și 37 de grade.

Duminică, sud-vestul și centrul Munteniei vor fi afectate de caniculă, cu temperaturi de 35–36 de grade.

În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și zona montană se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină izolat, cu cantități de apă de la 20–30 l/mp, până la 40-50 l/mp în zonele de munte.

În noaptea de duminică spre luni instabilitatea atmosferică va continua în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei cu rafale de vânt de 50–55 km/h și grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de precipitații vor fi de 20–40 l/mp.

Caniculă și disconfort termic în București

Pe de altă parte, ANM anunță cod galben de pentru caniculă și disconfort termic pentru București cu maxime de 35 de grade Celsius.

Sâmbătă, vremea în București va fi caniculară după-amiaza, cu temperaturi maxime de 34–35°C. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală depășind 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, căldura va persista cu temperaturi de 35 de grade, iar minima se va situa între 17–18 grade Celsius. Cerul vai fi senin și vântul va sufla slab și moderat.

