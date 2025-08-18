Prima pagină » Actualitate » Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate

18 aug. 2025, 12:15, Actualitate
Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru luni, 18 august, între orele 12:00 și 23:00, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50–70 km/h și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni.

Zonele afectate de ploi și vijelii

Cantitățile de apă vor atinge local 20–30 l/mp și, pe arii restrânse, peste 40 l/mp.

Mai multe zone din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali vor fi vizate luni de o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică. Concret, sunt vizate județele: Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov și parțial Prahova și Dâmbovița.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul orar 12:00 – 23:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Vremea în București

În Capitală, temperatura maximă va fi de 32 de grade, însă sunt anunțate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului pe parcursul zilei și al nopții. Minima coboară la 17 grade.

La munte, mai ales în Carpații Meridionali, sunt așteptate ploi torențiale consistente, cu peste 40 l/mp, însoțite de grindină și vijelii.

Pe litoral, vremea rămâne frumoasă și caldă: maxima ajunge la 31 de grade, apa mării are 25 de grade, iar vântul poate atinge 50 km/h.

