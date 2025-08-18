Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România. Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț

Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România. Temperaturile vor scădea brusc și sunt așteptate primele ninsori. După o vară toridă, cu valori termice de peste 35 de grade Celsius, vremea va intra într-o răcire drastică. Iată orașele românești în care va ninge, iar temperaturile ajung sub pragul de îngheț.

Vremea se va schimba drastic, în anumite zone ale României, în toamnă. În octombrie 2025, în anumite orașe românești se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare. Apar primii fulgi de nea din acest sezon, iar temperaturile vor fi negative, noaptea.

Până la finalul lui august 2025, meteorologii anunță episoade rare de ploi, iar precipitațiile vor fi prezente mai mult în zonele montane. Temperaturile se vor menține ridicate, peste 30 de grade Celsius, chiar și spre începutul lunii septembrie. Apoi, în anumite zone, răcirea vremii va fi simțită. În octombrie 2025, meteorologii Accuweather susțin că vor fi ninsori. Primul oraș în care va ninge, toamna aceasta, va fi Predeal, potrivit meteorologilor.

Prima ninsoare va fi pe 13 octombrie 2025, arată Accuweather. Apoi, precipitații sub formă de ninsoare vor mai fi pe 14 octombrie 2025, dar și în prima săptămână din noiembrie 2025.

13 octombrie 2025, Predeal: se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maxima zilei se va situa la 11 grade Celsius. Noaptea, temperaturile vor coborî până la -1 grad Celsius.

14 octombrie 2025, Predeal: se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperatura maximă va atinge 10 grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă ajunge la pragul de îngheț.

De altfel, sunt anunțate 13 zile cu preciptații în Predeal, în octombrie 2025. Începutul lunii noiembrie 2025 va aduce lapoviță și ninsoare, iar temperaturile minime vor coborî sub 0 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather / Shutterstock