ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025. La ce trebuie să fiți atenți

Nicolae Oprea
01 nov. 2025, 12:14, Actualitate
Black Friday 2024, sursa foto: Envato

Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante.

„În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide”, transmite ANPC.

Potrivit sursei citate, operatorii economici au libertatea de a alege metodele de plată pe care le oferă.

„Este responsabilitatea lor să informeze consumatorii despre opțiunile disponibile înainte ca aceștia să finalizeze achiziționarea”, se arată în comunicatul ANPC.

Cum trebuie să își protejeze consumatorii finanțele de Black Friday 2025?

  • ANPC îndrumă la o atenție sporită în ceea ce privește magazinele care solicită plata în avans
  • ANPC atenționează asupra faptului că, în conformitate cu legislația europeană nu trebuie percepute taxe suplimentare pentru metodele de plată utilizate în mod obișnuit, cum ar fi cardul de credit
  • Dacă consumatorii aleg să plătească cu cardul de credit, reamintim posibilitatea titularilor de card de a solicita anularea tranzacțiilor neautorizate printr-un proces de returnare a plății, prevenind probleme precum frauda sau plățile duplicate
  • În cazul unei erori primul pas ar trebui să fie o încercare de a rezolva problema pe cale amiabilă cu operatorul și, dacă acest lucru nu funcționează, există posibilitatea contactării băncii dvs. pentru a iniția anularea tranzacției

Recomandări privind pregătirea consumatorilor pentru o plată online

  • Folosirea site-urilor de încredere:

Se verifică dacă adresa site-ului începe cu „https” și dacă are un simbol de lacăt, acest lucru indicând o conexiune securizată.  Nu utilizați rețele Wi-Fi publice nesecurizate. Wi-Fi-ul public poate reprezenta un risc real pentru siguranța serviciilor bancare online.

  • Activarea mai multor pași pentru autorizarea plății:

Se setează pași suplimentari de securitate pentru o aprobare suplimentară (prin SMS, amprentă sau aplicație) pentru fiecare tranzacție online.

  • Folosirea aplicațiilor bancare:

Multe bănci permit setarea limitelor de tranzacționare sau activarea unor funcționalități de securitate direct din aplicație. Consumatorii trebuie să acceseze cea mai recentă versiune a aplicațiilor pentru a reduce riscurile de securitate.

  • Gestionarea datelor: Consumatorii trebuie să păstreze în siguranță datele cardului, cum ar fi codul

–  CVV

–  NUMĂRUL DE PE CARD

– DATA EXPIRĂRII – acestea sunt date prin care orice persoană, distinctă de posesorul cardului, poate efectua tranzacții online neautorizate.

Recomandări privind pregătirea consumatorilor pentru o plată în magazinele fizice

  • Protejarea cardului: Nu trebuie pierdut din vedere cardul, mai ales la introducerea în POS sau la oferirea acestuia unui comerciant.
  • Folosirea PIN-ului: La POS-uri, dacă este solicitat PIN-ul, se tastează cu atenție într-un mod discret. PIN-ul nu va fi scris pe card.

Indiferent de modalitatea de plată pe care o aleg consumatorii, ANPC vă îndeamnă să vă protejați finanțele, în special în perioada reducerilor.

