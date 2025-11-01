ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025. La ce trebuie să fiți atenți

Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante.
„În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide”, transmite ANPC.
Potrivit sursei citate, operatorii economici au libertatea de a alege metodele de plată pe care le oferă.
„Este responsabilitatea lor să informeze consumatorii despre opțiunile disponibile înainte ca aceștia să finalizeze achiziționarea”, se arată în comunicatul ANPC.
Se verifică dacă adresa site-ului începe cu „https” și dacă are un simbol de lacăt, acest lucru indicând o conexiune securizată. Nu utilizați rețele Wi-Fi publice nesecurizate. Wi-Fi-ul public poate reprezenta un risc real pentru siguranța serviciilor bancare online.
Se setează pași suplimentari de securitate pentru o aprobare suplimentară (prin SMS, amprentă sau aplicație) pentru fiecare tranzacție online.
Multe bănci permit setarea limitelor de tranzacționare sau activarea unor funcționalități de securitate direct din aplicație. Consumatorii trebuie să acceseze cea mai recentă versiune a aplicațiilor pentru a reduce riscurile de securitate.
– CVV
– NUMĂRUL DE PE CARD
– DATA EXPIRĂRII – acestea sunt date prin care orice persoană, distinctă de posesorul cardului, poate efectua tranzacții online neautorizate.
Recomandări privind pregătirea consumatorilor pentru o plată în magazinele fizice
Indiferent de modalitatea de plată pe care o aleg consumatorii, ANPC vă îndeamnă să vă protejați finanțele, în special în perioada reducerilor.