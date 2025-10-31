Prima pagină » Actualitate » ANSVSA a retras de la raft mai multe produse comercializate în România, după ce s-a constatat un nivel ridicat de opium și antibiotic

31 oct. 2025, 08:10, Actualitate
Câteva produse comercializate în supermarketurile din Iași și din alte orașe ale României au prezentat un nivel mai mare de opium și antibiotic. În acest sens, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o serie de alerte, în octombrie 2025, iar produsele au fost retrase de la rafturi, având un potențial periculos pentru sănătatea populației, arată Ziarul de Iași.

În urmă cu două săptămâni, reprezentanții ANSVSA avertizau asupra mai multor produse oferite spre comercializare în mai multe orașe din România. Primul aliment pe listă era mierea de tei „Strop de Soare” de la Apicola Costache. Al doilea produs a fost Fasolea cu cârnați Maestro (350g).

Produse retrase de la raft, după avertizările ANSVSA

Reprezentanții ANSVSA au precizat că „măsura de retragere a produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumator au fost declanșate de prezența cloramfenicolului în lotul de miere menționat”. Potrivit datelor, cloramfenicolul reprezintă un antibiotic cu spectru larg care era utilizat în trecut pentru tratarea infecțiilor bacteriene la oameni și animale. Utilizarea acestei substanțe în producția alimentară de origine animală în UE este interzisă, reprezentând un risc pentru sănătate.

În aceste condiții, clienții care au achiziționat produsul (500g, lot 43825, termen de valabilitate: 15.09.2027) sunt sfătuiți să îl returneze la magazin sau să îl distrugă. Clienții care aleg să îl returneze vor primi contravaloarea în lei. Nu este necesară prezentarea unui bon fiscal.

Tot în aceeași perioadă, ANSVSA a avertizat asupra altui produs achiziționat de consumatori. Și anume, Fasole cu cârnați Maestro (350g), un produs comercializat atât în Carrefour, cât și în magazinele Profi. Reprezentanții Profi au transmis o alertă către clienți.

„În urma notificării primite de la furnizorul CAROLI FOODS GROUP SRL am inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului FASOLE CU CARNATI 350G MAESTRO, LOT 250919, TERMEN VALABILITATE 18.11.2025 ca urmare a unei reclamații primite de la un consumator cu privire la identificarea unui corp străin”, se arată în alerta venită de la Profi.

Pe listă se află și un produs care prezenta o depășire a valorilor la alcaloizii de opium. Produsul se comercializa în Selgros. Ulterior, un produs similar a fost retras / rechemat și din alte magazine din țară.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Sursă foto: Shutterstock

