ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui lot de fasole cu cârnați, menționând că acesta a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Potrivit datelor, un client a reclamat că a găsit „un corp străin” în mâncare și s-a dispus retragerea lotului de la rafturi.

ANSVSA a încărcat două documente prin care informează rechemarea produsului „Fasole cu cârnați”, marca Maestro, produs de Caroli Foods Group SRL. În mod preventiv, s-a dispus această măsură, după ce un consumator a descoperit „un corp străin” într-una dintre caserole.

Detaliile produsului rechemat / scos de la raft:

Denumire: Fasole cu cârnați 350g Maestro

Producător: Caroli Foods Group Pitești SRL

Lot: 250919

Data durabilității minimale: 18.11.2025

Cod EAN: 5941259016532

Având în vedere datele, Carrefour și Profi au confirmat retragerea acestui produs alimentar de la rafturi. De asemenea, clienții care au cumăpărat conservele din acest lot sunt sfătuiți să le returneze și să nu le consume. Pentru a returnat un produs, acesta trebuie să fie adus la magazinul de unde a fost achiziționat, fără bonul fiscal. Poate fi returnat în perioada 17 – 30 octombrie 2025.

AICI poate fi accesată lista cu magazinele Carrefour unde s-a vândut produsul.

AICI poate fi accesată lista cu magazinele Profi.

Ce au transmis reprezentanții Carrefour

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitesti SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a initiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului mentionat mai jos, Motivul rechemării: Principiul precauției, suspiciune prezență corp străin. Se recomandă persoanelor care dețin produsul mentionat mai sus, să nu il consume, ci să il distrugă sau să il aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconveniențele create!”, au transmis reprezentanții Carrefour.

Ce au transmis reprezentanții Profi

„PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că în urma notificării primite de la furnizorul CAROLI FOODS GROUP SRL am inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Fasole cu cârnați 350g Maestro, LOT 250919, Termen valabilitate 18.11.2025 ca urmare a unei reclamații primite de la un consumator cu privire la identificarea unui corp străin. Menționăm că din motive de protecție a consumatorului și în spiritul precauției, am decis retragerea produsului de pe piață. Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 17.10.2025 – 30.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții Profi.

Sursă foto: Shutterstock / ANSVSA