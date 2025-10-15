Fără porc pe masa de Crăciun? ANSVSA avertizează asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o atenționare publică către crescătorii de animale cu privire la riscul crescut de apariție a unor focare de boli. În primele două săptămâni ale lunii octombrie 2025, către reprezentanții instituției au fost raportate focare de pestă porcină africană la porci domestici.

Dintre cele 54 de focare depistate la nivel european, 25 au fost raportate în România.

„Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, în prima parte a lunii octombrie 2025 au fost înregistrate, la nivel european, numeroase focare și cazuri de boli la animale, unele având impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice. România se regăsește printre statele afectate de mai multe boli transmisibile, precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre (bluetongue)”, transmite ANSVSA.

Cum arată situația epidemiologică în perioada 01 – 13 octombrie 2025 (național, european), potrivit raportului:

54 de focare de pestă porcină africană la porci domestici, dintre care 25 în România;

154 de cazuri la mistreți, dintre care 2 în România;

1 focar de antrax în Spania;

15 focare de gripă aviară la păsări domestice (în mai multe state UE);

18 cazuri la păsări sălbatice;

10 focare de dermatoză nodulară contagioasă la bovine (Spania și Italia);

114 de focare de variolă ovină/caprină;

8 focare de rabie, dintre care 6 pe teritoriul României, afectând bovine, câini și vulpi;

21 de focare de boala limbii albastre, România fiind afectată în județul Sibiu (serotip 4).

Încă de la începutul acestui an, instituția a desfășurat o serie de acțiuni de control la nivel național.

Recomandările ANSVSA pentru crescători

De menționat faptul că pot exista consecințe grave în urma bolilor transmisibile ale animalelor, afectând atât sănătatea publică, cât și industria alimentară, economia și sectorul zootehnic. În acest sens, legislația sanitar-veterinară trebuie să fie respectată cu strictețe, iar medicii veterinari să fie informați îndată, în caz de suspiciune de boală.

ANSVSA vine și cu o serie de recomandări pentru crescătorii de animale.

Nu cumpărați sau vindeți animale fără documente legale;

Nu transportați animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate;

Notificați medicul veterinar la orice suspiciune de boală;

Respectați restricțiile de mișcare în zonele cu focare.

Amendă pentru sacrificarea porcului în curte

Există și câteva condiții pe care cetățenii trebuie să le respecte, atunci când vor să sacrifice porcul în curte. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor arată faptul că sacrificarea porcului fără asomare ar putea să fie considerată un act de cruzime. În acest sens, persoanele în cauză pot primi amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

De asemenea, animalul trebuie să treacă examenul trichineloscopic, iar nerespectarea reglementărilor poate să atragă o altă amendă, de până la 2.000 de lei. Dacă normele nu sunt respectate, autoritățile pot dispune confiscarea animalelor. De menționat faptul că ai nevoie de un aviz al unui medic veterinar autorizat, înainte de a sacrifica porcul, arată Bzi.

Sursă foto: colaj Shutterstock