Antrenor de lupte libere din București, suspectat că a agresat sexual și fizic propria elevă în vârstă de 16 ani

Un antrenor de lupte libere din București este suspectat că și-a agresat sexual și fizic propria elevă în vârstă de 16 ani. În acest caz, polițiștii Capitalei au făcut joi mai multe percheziții.

Joi, anchetatorii au anunțat că „polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra unui minor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și lovire sau alte violențe.”

Polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la faptul că o adolescentă, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale și fizice, iar persoana bănuită ar fi antrenorul acesteia de lupte libere.

„Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, iar din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, profitând de vârsta minorei și de relația de încredere pe care aceasta o avea față de el, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră”, au transmis anchetatorii.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar surse apropiate anchetei susțin că bunicii adolescentei i-au sesizat pe polițiști întrucât au devenit suspicioși cu privire la relația fetei cu antrenorul său, scrie Mediafax.

Sursele mai transmit că bărbatul făcea antrenamente în trei săli din București. Acesta ar fi căsătorit și are un fiu de o vârstă apropiată victimei.

De precizat este că, cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor comise asupra unui minor, din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale.

