Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 polițiști, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției

Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat, luni, că în cazul femei ucise de soț în Beciu, a fost dispusă declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi şapte agenţi.

”În ceea ce priveşte evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanţii Direcţiei Control Intern şi Direcţiei Ordine Publică a evidenţiat anumite disfuncţionalităţi. Nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinul de protecţie provizorie de către poliţişti, respectiv a ordinului de protecţie de către instanţă.

Polițiștii cu funcție de execuție nu au respectat toți pașii în gestionarea cazului

În ceea ce priveşte poliţiştii cu funcţii de execuţie, aceştia nu au respectat toţi paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unei astfel de caz. Tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţe periodice”, a declarat şeful Poliţiei Române.

El a anunţat că a dispus cercetarea prealabilă faţă de 14 poliţişti.

”Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase poliţişti cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţie de execuţie, respectiv un ofiţer şi şapte agenţi”, a explicat Benone Matei.

Tânăra mamă a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit

Crima a avut loc la data de 8 noiembrie, (de sfinții Mihail și Gavriil), în comuna Beciu, județul Teleorman, unde o tânără de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de soțul ei.

Bărbatul, care avea ordin de protecție, nu a ținut cont nici de faptul că femeia își ținea în brațe băiețelul de doar 2 ani în brațe.

Mai mult, crima s-a petrecut în fața bisericii locale, în plină stradă, chiar de ziua de nume a victimei, pe care o chema Mihaela.

Recomandarea autorului: