Apa de la robinet ne costă tot mai mult. În unele localități, prețurile s-au majorat chiar și cu 20% față de anul trecut

11 sept. 2025, 00:09, Actualitate
Apa de la robinet ne costă tot mai mult. În unele localități, prețurile sunt și cu peste 20% mai mari față de anul trecut. Și serviciile de canalizare s-au scumpit, reprezentanții distribuitorilor spun că au fost nevoiți să majoreze tarifele din cauza inflației.

Bucureștenii plătesc acum mai mult pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, față de începutul anului. La 1 iulie, tarifele au fost majorate la cererea operatorului. La 1 august, Guvernul a decis să crească TVA pentru acest serviciu, de la 9% la 11%. Acum, un metru cub de apă costă 7 lei și 21 de bani, cu 50 de bani în plus față de luna ianuarie. Și pentru un metru cub de apă, deversat în rețeaua publică de canalizare plătim acum 3 lei și 79 de bani, cu 26 de bani față de același interval al anului trecut.

De exemplu, în cazul unei garsoniere din sectorul 3 al Capitalei în care locuiește o singură persoană, în luna august, aproape jumătate din suma de plată pentru întreținere reprezintă costul cu apa rece și cu apa caldă. Astfel, la o factură de 190 de lei, costul cu apa a ajuns la 85 de lei. Pe lângă tarifele majorate, oamenii au avut de plătit facturi mai mari la întreținere și pentru că în lunile de vară a crescut consumul de apă, mai ales pentru menaj.

În alte localități, tarifele la apă au crescut mai mult decât în București. Pot fi acum mai mari chiar și cu peste 20% față de perioada similară a anului trecut. În medie, în țară, serviciul de apă, canal, salubritate, era mai scump în iulie cu peste 10 procente decât în urmă cu un an, potrivit celor mai recente date ale INS. Localnicii de la sate, care au de udat și grădini, se descurcă cum pot. Companiile de utilități pun majorarea tarifelor pe seama indexării cu inflația. Experții spun că sunt și alte motive pentru care apa a devenit tot mai scumpă. Reprezentanții Asociațiilor de Proprietari consider că o soluție pentru reducerea costului este eficientizarea consumului. Specialiștii ne mai recomandă pentru a evita risipa să nu lăsăm în permanență robinetul deschis atunci când ne spălăm pe dinți sau când ne bărbierim, potrivit Știrile TVR.

