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Cum afectează oprirea investițiilor, decisă de Mercedes-Benz, fabricile din România care dau deja semne de criză. Gigantul auto e pe piața locală de 30 de ani

Cum afectează oprirea investițiilor, decisă de Mercedes-Benz, fabricile din România care dau deja semne de criză. Gigantul auto e pe piața locală de 30 de ani
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Mercedes-Benz a înghețat, pe 12 noiembrie 2026, toate investițiile noi din fabricile sale germane, luând în calcul inclusiv posibile închideri. Fabricile Mercedes din România devin astfel parte dintr-o rețea globală care dă semne evidente de criză. Compania germană are la noi în țară două fabrici,ambele în județul Alba. Una la Sebeș și cealaltă la Cugir.

Prezența Mercedes în Alba a început în urmă cu 30 de ani, cu roți dințate produse la Uzina Mecanică Cugir. Astăzi, Star Assembly Sebeș, cea de-a doua fabrică Mercedes din România, este unul dintre cei mai mari jucători din industria auto românească, raportând afaceri de 9,6 miliarde de lei în 2025.Totuși, cifrele indică faptul că declinul a început înainte de anunțul oficial din Germania. Afacerile au scăzut cu 10%, numărul angajaților s-a redus cu sute de persoane față de acum cinci ani, iar marile investiții de asamblare au ocolit constant România.

sursă foto: StarTransmission  &  StarAssembly

Ce a decis Mercedes în Germania

Conducerea Mercedes-Benz a luat decizia de a opri „toate investițiile ulterioare” în locațiile sale din Germania, după patru luni de negocieri eșuate cu consiliul angajaților și cu puternicul sindicat IG Metall. Anunțul a fost transmis pe 12 noiembrie 2026, printr-un interviu publicat pe rețeaua internă a companiei.

Șeful producției, Michael Schiebe, a declarat clar că structurile de cost actuale pur și simplu nu mai permit investiții profitabile în Germania. În completare, directoarea de resurse umane, Britta Seeger,a afirmat că închiderea unor fabrici a devenit o opțiune care trebuie examinată în mod concret.Compania a solicitat creșterea numărului de ore de lucru, fără plată suplimentară, însă sindicatele au refuzat acordul.

Această presiune masivă vine direct din cifrele financiare. Profitul grupului a suferit o scădere drastică în 2025, prăbușindu-se de la 10,4 la 5,3 miliarde de euro, în timp ce vânzările globale au înregistrat un declin de 9%, ajungând la 1,8 milioane de unități. În trimestrul al treilea din 2026, marja diviziei de autoturisme a coborât la un îngrijorător 2,5%, comparativ cu 4,8% în anul precedent.

Fabricile de la Sebeș și Cugir dau și ele semne de criză

sursă foto: StarTransmission  &  StarAssembly

Fabricile din Alba resimt și ele schimbările din piață. Star Assembly Sebeș a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 9,61 miliarde de lei, cu o scădere de aproape 10% față de 2024, dar cu un profit net în ușoară creștere, de 352 de milioane de lei. De cealaltă parte, Star Transmission din Cugir a generat afaceri de 426,1 milioane de lei.

O analiză a forței de muncă indică o scădere constantă. Dacă în perioada 2019–2022 compania menționa frecvent cifre de „peste 3.000” de angajați, media anuală din bilanțurile recente indică un total de 2.364 de angajați în 2025 pentru ambele locații, evidențiind o reducere semnificativă a personalului.

Chiar dacă Sebeș și Cugir nu sunt pe lista neagră a închiderilor, România se confruntă cu riscul unei erodări lente. Volumul principal de afaceri al fabricii din Sebeș este generat de transmisiile pentru vehicule cu combustie și hibride, segmente pentru care compania a anunțat încă din 2021 că vor înregistra un declin.

Mai mult, Ungaria continuă să absoarbă producția relocată. Fabrica de la Kecskemét și-a dublat capacitatea și va prelua asamblarea mai multor modele, inclusiv electrice, profitând de costurile estimate cu 70% sub cele din Germania. Lipsa unei fabrici de asamblare pe teritoriul României exclude țara din cursa pentru atragerea acestor modele.

Ce a pierdut România de-a lungul anilor

sursă foto: StarTransmission  &  StarAssembly

Deși Mercedes nu a închis unități în România, țara a înregistrat pierderi indirecte, prin restructurări,reducerea numărului de locuri de muncă și ratarea unor mega-investiții care s-au îndreptat spre țările vecine.

Hala electrică de la Sebeș, de exemplu, nu a adus cele 526 de locuri de muncă noi estimate inițial; reprezentanții companiei au explicat că operațiunile sunt realizate cu angajați reprofilați de pe vechile linii de asamblare, pe fondul scăderii producției clasice.

Mercedes a optat de-a lungul anilor pentru locațiile care ofereau cea mai rapidă conexiune logistică spre fabricile din Germania și unde implicarea autorităților statului a fost promptă și decisivă.

Trei decenii de când Mercedes produce în județul Alba

Mercedes și-a făcut intrarea în România prin intermediul unei uzine de arme deținute de stat,construind treptat unul dintre cei mai mari exportatori la nivel național. Această dezvoltare s-a bazat însă exclusiv pe fabrici de componente și de cutii de viteze, grupul neavând nicio unitate de asamblare a vehiculelor pe plan local.

Parteneriatul a început în perioada 1995-1996, când Uzina Mecanică Cugir (parte a Romarm) a demarat producția de roți dințate și componente pentru cutiile de viteze destinate modelului Mercedes Clasa A. În 2001, DaimlerChrysler și statul român au pus bazele companiei mixte Star Transmission la Cugir, Daimler deținând pachetul majoritar de 78%.

Un moment de cotitură pe plan regional a avut loc în 2008, când Daimler a ales orașul Kecskemét din Ungaria pentru a construi prima sa fabrică de mașini din Europa de Est, deși România (prin Timișoara) și Polonia se aflau pe lista scurtă.

Evoluția a continuat în România în 2010, cu prima bază de montaj a cutiilor de viteze la Sebeș. Până în 2013, Daimler a preluat integral cota statului, devenind acționar unic la Star Transmission, și a înființat Star Assembly Sebeș, beneficiind de un ajutor de stat substanțial, în valoare de 37,4 milioane de euro.

Cea mai recentă investiție majoră în România, susținută din nou de stat printr-un ajutor de 185,4 milioane de lei, a fost lansată în 2023, odată cu demararea construcției halei pentru unități de propulsie electrică la Sebeș. Astfel, în octombrie 2025, locația a început producția de unități pentru modelul GLC electric.

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