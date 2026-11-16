Nicușor Dan a purtat ochelari VR la Pavilionul României de la Satul Francofoniei din Cambodgia. Cum au reacționat Marius Lazurcă și Dacian Cioloș când președintele și-a acoperit ochii

România participă, în perioada 13-17 noiembrie 2026, la Satul Francofoniei, organizat în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, în contextul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat pavilionul României din cadrul Satului Francofoniei. Șeful statului a discutat cu cei prezenți la pavilionul României, schimbând câteva cuvinte și cu coregraful franco-român, Gigi Căciuleanu.

La finalul vizitei, preşedintele României a putut vizualiza instalaţiile imersive în VR realizate de Gigi Căciuleanu.

Nicușor Dan a purtat ochelari VR

Așadar, președintele României a fost invitat să poarte o pereche de ochelari VR cu care să poată urmări creațiile coregrafului. Cu oarecare stânjeneală, Nicușor Dan a acceptat să poarte ochelarii de realitate virtuală pentru a urmări instalațiile imersive.

Însă, dacă în lumea virtuală lucrurile păreau a fi ”așezate”, în cea reală, întreaga situație a părut ușor stânjenitoare, mai ales pentru cei din jurul președintelui. În timp ce Nicușor Dan privea în lumea virtuală, în jurul lui, consilierul Marius Lazurcă părea ușor încurcat de situație, zâmbind ușor. Nici Dacian Cioloș nu și-a putut reține un zâmbet atunci când l-a văzut pe Nicușor Dan purtând ochelarii VR și învârtindu-se în cerc, încercând să vadă, cel mai probabil, cat mai mult din creațiile virtuale prezentate de coregraf.

Coregraful Gigi Căciuleanu a adus în fața publicului trei dintre creațiile sale („WOLFGANG”, „LUV’s LUV” și „TrioMix”) prin intermediul ochelarilor VR. Nu știm care dintre aceste creații a putut fi vizionată de președintele României, cert este faptul că șeful statului a părut că se simte bine în timp ce viziona arta virtuală.