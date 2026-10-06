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Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu

Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
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Animalele ar fi apărut pe Pământ cu până la 200 de milioane de ani mai devreme decât indică fosilele. Concluzia aparține unui nou studiu condus de Universitatea Oxford și publicat în Science Advances.

Până acum, cercetătorii considerau că animalele au apărut după aproximativ 590 de milioane de ani. Fosilele din China din acea perioadă nu oferă, pe de altă parte, dovezi certe privind existența animalelor. De data aceasta, noile date vin din Mongolia.

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Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce artă un studiu

Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce artă un studiu științific de la Oxford. Sursă foto: Shutterstock

Cercetătorii au analizat peste 140 de probe din Biota Kheseen, cu peste 40 de milioane de ani mai tânără decât Weng’an. Au descoperit microfosile noi, inclusiv forme sferice cu spini și organisme asemănătoare embrionilor. Niciuna nu a putut fi identificată drept animal. Totuși, animalele existau deja în alte regiuni, precum Namibia și sudul Chinei.

Noul studiu arată că primele animale ar fi fost mici, moi și greu de fosilizat

Cercetătorii spun că lipsa fosilelor nu înseamnă că animalele nu existau. Acestea ar fi putut trăi în alte medii sau nu s-ar fi fosilizat din cauza condițiilor chimice. Echipa a folosit și metoda „ceasului molecular”, care analizează diferențele genetice dintre speciile actuale. Pentru estimări, au fost folosite zăcăminte vechi de 850-730 de milioane de ani din Norvegia, Australia și Arizona, arată Science Advances.

Cercetătorii estimează apariția primelor animale între 800 și 700 de milioane de ani în urmă. Biomarkerii indică existența unor bureți cu cel puțin 650 de milioane de ani în urmă. Primele animale ar fi fost mici, moi și greu de fosilizat. Ele ar fi putut apărea înaintea perioadei „Pământului-bulgăre de zăpadă”, începută acum circa 720 de milioane de ani. Autorii studiului avertizează că analiza nu dovedește existența animalelor acum 800 de milioane de ani.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au un rol ilustrativ

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