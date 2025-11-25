Prima pagină » Actualitate » Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp

Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp

Mihai Tănase
25 nov. 2025, 09:20, Actualitate
Foto: Profimedia images

ANAF scoate la licitație un apartament de lux din Călărași, evaluat la peste 1 milion de lei. Imobilul are o suprafață utilă de aproape 136 mp, o terasă de peste 100 mp și face parte dintr-un ansamblu rezidențial construit în 2018.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, va organiza luni, 8 decembrie 2025, o licitație publică pentru valorificarea unui apartament de lux aparținând debitorului Electroenel Services S.R.L.

Licitația publică va avea loc la ora 11:00, la sediul A.J.F.P. Călărași, situat pe strada Eroilor nr. 6-8.

Apartamentul scos la licitație se află la etajul 7 al unui bloc de pe strada Năvodari nr. 3, bl. F12, sc. D, în județul Călărași. Imobilul are 135,80 mp suprafață utilă, o terasă circulabilă de 129,39 mp, două balcoane de 13,53 mp și 8,05 mp și o boxă de 6,87 mp, scrie Observatornews.ro.

În total, locuința ajunge la o suprafață de 293,64 mp, conform raportului de evaluare. Apartamentul dispune de toate utilitățile și se află într-o stare bună, înregistrând o uzură considerată normală.

Ansamblul rezidențial din care face parte a fost finalizat în 2018, iar imobilul este înscris în Cartea Funciară cu numărul 30824-C1-U21.

Licitația pornește de la suma de 1.025.000 lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 200.000 de euro.

ANAF menționează că persoanele interesate pot obține detalii suplimentare direct de la sediul A.J.F.P. Călărași sau consultând anunțurile oficiale publicate de instituție.

