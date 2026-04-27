Crucea Roșie Română – Filiala Vrancea apelează la comunitatea din Focșani și din tot județul pentru sprijinirea urgentă a victimelor incendiului din Soveja.

Potrivit ziaruldevrancea.ro, un apel umanitar de maximă urgență a fost lansat în județul Vrancea, după incendiul devastator care a lovit comuna Soveja în cursul zilei de duminică, 26 aprilie 2026.

Zeci de familii au rămas fără adăpost, iar întreaga comunitate este profund afectată de amploarea tragediei.

Potrivit unui comunicat, Crucea Roșie Română – Filiala Vrancea a intervenit deja în teren, oferind ajutoare de primă urgență persoane sinistrate și continuând mobilizarea resurselor necesare pentru sprijinirea lor.

În câteva ore, 32 de case au fost mistuite de flăcări. Familiile au rămas fără acoperiș deasupra capului și bunurile strânse într-o viață.

„Am privit cu durere imaginile din Soveja și am simțit neputința acelor oameni ca și cum ar fi fost a noastră. Astăzi, aceste familii nu mai au un «acasă» și au nevoie de noi, acum. Noi, cei de la Crucea Roșie Română, credem în puterea binelui și în solidaritate. Suntem alături de ei și vom rămâne, dar nu putem face acest lucru singuri”, a declarat Rodica Davidean, directorul filialei Vrancea.

Reprezentanții organizației fac apel la întreaga comunitate din Focșani și din Vrancea pentru a da dovadă de solidaritate și implicare.

E nevoie urgentă de:

– alimente neperisabile

– apă potabilă

– produse de igienă

– bunuri de strictă necesitate: pături, lenjerii de pat, saltele, prosoape, perne, pilote, recipiente pentru apă

Donațiile pot fi aduse la sediul Crucea Roșie Română – Filiala Vrancea din Focșani, situat pe strada Dimitrie Cantemir nr. 5, de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00.

Autorul recomandă: