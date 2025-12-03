Criza apei, ping-pong între autorități. Cum răspunde Diana Buzoianu acuzațiilor ESZ Prahova: „Corpul de Control analizează de urgență documentele” / Primele solicitări de demisii

Se încurcă ițele în criza apei potabile din Prahova, o situație transformată într-un adevărat ping -pong între autorități, fără o finalitate concretă pentru a rezolva problema oamenilor din zonă. Acuzațiile adâncesc și mai mult o problemă care ține de viața oamenilor și de traiul lor de zi cu zi. În acest context, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că ESZ Prahova știa despre riscul de turbiditate în apa din Lacul Paltinu, dar a tăcut în ședința în care se discuta despre riscurile unor astfel de lucrări.

Ministrul a afirmat că a solicitat demisia conducerii celor două instituții, precizând că, atât operatorul, cât și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița au contribuit în mod egal la situația care a afectat alimentarea cu apă în 13 localități din Prahova și Dâmbovița.

De unde a apărut problema din Prahova și cine nu și-a făcut treaba?

„Am aflat în acest moment, Corpul de Control încă analizează documentele și vor fi analizate de urgență în aceste zile, pentru a putea fi trasă și o concluzie. Nu avem cum să finalizăm săptămâna, fără să nu avem niciun raport raport al Corpului de Control. Deja știm oficial că pe data de 24 iunie a fost convocată o Comisie Tehnică la nivelul Apelor Române și a fost analizată necesitatea acestor lucrări. Pe data de 2 iulie 2025 s-a constat că este nevoie de aceste lucrări la Barajul Paltinu. Mai știm că pe 25 iulie a fost realizată o comisie pentru siguranța barajelor la Ministerul Mediului, care este o comisie tehnică și a spus că aceste lucrări sunt necesare pentru siguranța barajelor.

Aceste documente au fost transmise către autoritățile din local cu niște condiții foarte clare de îndeplinit. Ulterior, implementarea a fost făcută la nivel local, acolo unde în luna octombrie a mai avut loc o întâlnire. La aceasă întâlnire s-ar fi menționat faptul că există risc de creștere de turbiditate și că este nevoie să fie luate măsuri suplimentare. Operatorul ESZ Prahova – care era de față și care este singurul care poate spune dacă o creștere a turbidității este un risc de blocaj de apă pentru populație – nu a luat cuvântul în această ședință”, a precizat Diana Buzoianu.

Ministrul precizează că nu are competența legală de a demite direct persoanele aflate în funcții

„Există niște atribuții foarte partajate. E adevărat că sunt în subordinea Ministerului Mediului, dar nu am, de exemplu, atribuții pentru a da afară directori de la nivelul administrațiilor bazinale locale sau de la operatorul economic, care este o companie deținută integral de către Apele Române”, mai spune Buzoianu.

„Sunt vinovate ambele autorități de la nivel local, Administrația Bazinală de la Buzău-Ialomița și operatorul”

Ministrul Mediului a declarat miercuri la Digi24 că operatorul de apă ESZ Prahova știa ca există riscul apariției unei turbidități ridicate în apa preluată din Lacul Paltinu. Buzoianu a spus că atât operatorul, cât și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița au contribuit în mod egal la situația care a afectat alimentarea cu apă în 13 localități din Prahova și Dâmbovița.

„Operatorul de apă știa că există riscul de creștere de turbiditate, adică ca apa să nu mai fie la fel de clară. Și în acel moment ei știu. Sunt vinovate ambele autorități de la nivel local, Administrația Bazinală de la Buzău-Ialomița și operatorul, motiv pentru care am cerut demisia ambilor directori”, a afirmat Diana Buzoianu.

ESZ Prahova denunță „deciziile eronate” luate de Apele Române și Ministerul Mediului

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova a transmis, într-un comnicat, că deciziile „hazardate și greșite” ale Ministerului Mediului și ale companiei Apele Române au generat lipsa apei în județele Prahova și Dâmbovița.

Reprezentanții ESZ au argumentat că societatea, ca autoritate locală, a fost exclusă din discuțiile despre amenajarea Barajului Paltinu. De asemenea, ESZ Prahova subliniază că Ministerul Mediului și Apele Române au inițiat proiectul de curățare a Barajului Paltinu „fără o fundamentare tehnică adecvată.”

Reprezentanții menționează reabilitarea Bazinului de Apă Curată – Lunca Mare, ce ar fi constituit o sursă importantă de apă pentru locuitorii aflați situații de criză, este blocată la nivel ministerial de ani de zile. (Materialul integral AICI)

Cum a fost ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna

Gândul a publicat comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Acest lucru contrazice versiunea Dianei Buzoianu care a spus că nu a știut despre riscurile iminente. Mai mult, susține că autoritățile locale ar fi ascuns informații. (Materialul integral AICI)

„Nu există această informație publică sau transmisă către minister. Vă dați seama că dacă am fi avut această informație la minister, am fi acționat în baza ei”, a precizat Diana Buzoianu.

„Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare”

ESZ Prahova a transmis, într-un comunicat, că responsabilitatea aparține autorităților centrale. Operatorul susține că problema apei din județ „este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu.”

Compania declară că funcționează cu echipamente foarte vechi, pe care nu are dreptul să le modernizeze.

„Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții”, mai arată sursa citată.

Sursă foto: Colaj Gândul

