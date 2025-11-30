Prima pagină » Actualitate » Apele Române cer declararea stării de urgență în localitățile din Prahova și Dâmbovița care au rămas fără apă potabilă

30 nov. 2025, 16:48, Actualitate
UPDATE. Cisternele de apă din Câmpina trebuie să meargă periodic să realimenteze

Primarul Câmpinei, Irina Mihaela Nistor, anunță că cisternele de apă aduse pentru a ajuta comunitățile trebuie să meargă periodic să realimenteze.
„Vin cu precizarea că cisternele trebuie să meargă periodic să realimenteze. Dacă până acum am luat apă de la Băicoi și din Siliște, de acum se vor deplasa la Plopeni, sursa de apă fiind Barajul Măneciu. Durata unei deplasări variază în funcție de valorile de trafic rutier“ , a transmis edilul pe pagina de Facebook.
UPDATE. Primarul din Câmpina publică imagini de la stația de tratare a apei

Primarul Câmpinei, Irina Mihaela Nistor, a publicat mai multe imagini de  la Stația de tratare a apei. Edilul spune că așa se prezintă situația …

Administrația Națională Apele Române a cerut, duminică după-amiaza, „declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților“ care au rămas fără apă potabilă în județele Dâmbovița și Prahova. Instituția a anunțat că, în prezent, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, iar valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei. Pe baza acestor date, reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă (adică de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula în cazul debitelor multianuale lunare). La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuși, din cauza turbidității ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiții, valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei pentru potabilizare.“, au explicat reprezentanții Apele Române.

Aceștia au reluat recomandarea către DSP Prahova și alte autorități din județ de a furniza apă în scop menajer pentru localitățile afectate, având în vedere situația critică prezentă.

Apele Române solicită declararea stării de urgență

„Solicităm declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților afectate. Se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila.“, a mai transmis sursa citată.

Organizația a precizat că, la ședința CJSU Prahova — la care au participat Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, și directorul general al ANAR, Florin Ghiță — s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuție a apei potabile pentru populația din localitățile afectate.

Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!”

Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”

Cele mai noi